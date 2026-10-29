Le Nasdaq recule de plus de 1 % alors que les résultats d'Alphabet ravivent les craintes concernant les dépenses en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,31 %, S&P 500 -0,51 %, Nasdaq -1,64 %

* Alphabet pourrait perdre plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes se confirment

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent après la publication des résultats de Fortinet et ServiceNow

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a chuté de plus de 1 % jeudi, les résultats d’Alphabet ayant ravivé les inquiétudes concernant la flambée des coûts liés à l’intelligence artificielle, tandis que les investisseurs évaluaient les dernières données sur l’inflation à la suite de la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés.

L'action Alphabet GOOGL.O a chuté de 13 % et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière jamais observée, après que la société a annoncé des résultats décevants dans le domaine de la publicité liée aux recherches et une forte augmentation de la consommation de trésorerie due à l'accélération des dépenses liées à l'IA.

La société mère de Google est en passe de perdre plus de 500 milliards de dollars en capitalisation boursière, ce qui représente la majeure partie des plus de 693 milliards de dollars que l’indice Nasdaq-100 .NDX était sur le point d’effacer si les pertes actuelles se maintenaient.

« Les effets positifs de l’IA doivent se maintenir pendant les années à venir, sinon les investisseurs d’Alphabet (et d’autres hyperscalers) finiront par réévaluer les multiples à mesure que les bénéfices nets s’amenuiseront », a déclaré Anders Bylund, analyste technologique chez The Motley Fool.

Microsoft MSFT.O a légèrement reculé de 0,5 % à la suite d’informations parues dans la presse selon lesquelles la société prévoit de lever au moins 25 milliards de dollars via sa première émission d’obligations notées « investment grade » aux États-Unis depuis plus de neuf ans. Mercredi, la société a annoncé des flux de trésorerie nettement supérieurs aux prévisions et tablé sur une forte croissance de son activité cloud.

L’enthousiasme des investisseurs pour le secteur de l’IA a été tempéré ce mois-ci par la crainte que les dépenses financées par l’endettement soient plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent. L’annonce par Anthropic

ANT.O de son dépôt de dossier d’introduction en Bourse aux États-Unis lundi a offert un répit de courte durée, avant que ces craintes ne refassent surface.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 1,8 %, après avoir progressé pendant quatre séances consécutives.

Les valeurs du secteur des logiciels ont également enregistré de fortes baisses. Le titre de la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O a chuté de 21,7 % après la publication de ses résultats du troisième trimestre, tandis que celui de ServiceNow NOW.N a perdu 23,3 % après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre.

À 9 h 56 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 163,18 points, soit 0,31 %, à 52 311,92. Le S&P 500 .SPX a perdu 39,43 points, soit 0,51 %, à 7 704,55, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 436,54 points, soit 1,64 %, à 26 117,47.

La chute de 8 % du titre Caterpillar CAT.N a pesé sur le Dow. La société a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , ce qui soulève des questions quant à la durée pendant laquelle l’essor des centres de données pourra encore stimuler la croissance du secteur des équipements de production d’électricité.

Quatre des onze principaux secteurs du S&P 500 ont enregistré des pertes, le secteur des services de communication

.SPLRCL menant la baisse, tandis que celui de la santé

.SPXHC a affiché la plus forte hausse, avec une progression de 2,8 %.

Par ailleurs, les données publiées jeudi ont montré que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles avait augmenté conformément aux estimations des économistes interrogés par Reuters. Une autre publication a révélé que l’économie américaine avait connu une croissance plus rapide que prévu au troisième trimestre.

« La combinaison d’une croissance économique toujours très forte et résiliente, associée à une inflation et à des prix s’éloignant davantage de l’objectif de la Fed, renforce l’idée selon laquelle le mois d’octobre a constitué une pause plutôt qu’un statu quo pour la Fed », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

Mercredi, la Fed a, comme prévu, maintenu ses taux d’intérêt inchangés, choisissant de reporter toute modification des coûts d’emprunt jusqu’après les élections de mi-mandat américaines de la semaine prochaine.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s’attendent largement à ce que la banque centrale américaine relève ses taux lors de sa prochaine réunion en décembre.

Parmi les autres titres en vue, le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a grimpé de plus de 8 % après avoir annoncé un chiffre d’affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street.

Marvell Technology MRVL.O a chuté de 12,8 % après que des médias ont rapporté que la société était en pourparlers avancés en vue d’acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O . L’action Lumentum a progressé de 3,4 %.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,93 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,33 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 15 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 60 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas.