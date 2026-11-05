Le Nasdaq recule de 5%, confirmant ainsi une correction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Les actions américaines s'effondrent: le Nasdaq confirme une correction; le S&P 500 recule de >4%, le Dow Jones de >3%

* Tous les secteurs du S&P 500 sont en baisse, le secteur technologique enregistrant la plus forte baisse en pourcentage

* Le dollar et l'or progressent; le pétrole brut américain gagne environ 3%; le bitcoin recule de >5%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,83%

5 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l’adresse

LE NASDAQ CHUTE DE 5% ET CONFIRME UNE CORRECTION

Le Nasdaq .IXIC a clôturé en baisse de plus de 5% jeudi, confirmant ainsi une correction, au lendemain d’un rebond post-élections de mi-mandat.

Par ailleurs, les trois principaux indices boursiers américains ont tous enregistré leurs plus fortes baisses quotidiennes en pourcentage depuis avril 2025, la victoire écrasante des démocrates aux élections ayant fait craindre un durcissement de la réglementation en matière d’IA et un ralentissement de son développement.

Le Nasdaq a mené la baisse, clôturant à 11,9% en dessous de son plus haut historique atteint le 6 octobre et confirmant ainsi qu’il se trouve en phase de correction depuis cette date.

L’indice des semi-conducteurs .SOX a enregistré sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis mars 2020, les actions de Qualcomm QCOM.O chutant de 9,5% après la publication d’un rapport trimestriel décevant. Tous les secteurs du S&P 500 .SPX ont reculé ce jour-là, le secteur technologique .SPLRCT enregistrant une baisse de plus de 7% et menant le mouvement baissier, suivi par le secteur industriel

.SPLRCI , en recul de 4,1%.

Les actions des centres de données ont également chuté, prolongeant leur baisse entamée mercredi. Le marché dans son ensemble s'était toutefois redressé mercredi, les élections ayant ravivé l'optimisme quant à la possibilité d'une fin prochaine de la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

“Hier, les signaux étaient très mitigés sur le marché, où les investisseurs se sont rués sur toutes sortes de valeurs différentes”, a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading à Stamford.

Mais, a-t-il ajouté, “les démocrates ayant remporté de nombreux postes de gouverneurs… le ralentissement du développement des centres de données est le véritable thème clé qui va perdurer”. De plus, a-t-il précisé, “le groupe qui a été le moteur de la croissance des bénéfices est celui des entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA. Or, on ne peut plus avoir aucune confiance dans ces prévisions pour l’année prochaine”.

Voici un aperçu des cours de clôture:

(Caroline Valetkevitch)

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