Mise en service de l'A69 prévue vendredi : le prix du péage toujours en cause

Le chantier de construction de l'autoroute A69 Toulouse-Castres, le 28 mai 2025 à Verfeil, en Haute-Garonne ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La mise en service de l'A69 Toulouse-Castres doit avoir lieu vendredi matin, a annoncé jeudi le concessionnaire Atosca, sur fond de polémiques récurrentes autour des prix du péage parmi les plus chers de France.

Atosca, concessionnaire des 53 km d'autoroute, salue dans un communiqué "une nouvelle étape pour les déplacements entre Castres et Toulouse".

"La décision d'autorisation de mise en service de l'autoroute A69 a été signée", a indiqué jeudi soir le ministère des Transports, confirmant la levée des dernières réserves concernant la sécurité.

Les tarifs du péage font toujours grincer les dents des élus.

Le prix d'un trajet aller-retour Toulouse-Castres sera de l'ordre de 20,40 euros, selon ces tarifs publiés ce jeudi au journal officiel, en ligne avec ceux annoncés par Atosca.

"Comme les Tarnais, je me sens trahi!", déplore le président (PS) du département, Christophe Ramond, pourtant pro-A69 depuis le départ.

"Ce montant ne correspond pas à la parole donnée par l’Etat", ajoute-t-il jugeant ces prix "beaucoup trop élevé pour les Tarnais".

collectivités locales, parlementaires et ministère des Transports se sont réunis en visioconférence ces derniers jours, selon des sources concordantes.

Mais aucune solution n'a été trouvée pour faire baisser le tarif de l'A69, qui va être l'un des plus élevés de France.

"On est un peu bloqués", a affirmé à l'AFP Olivier Fabre (DVD), président de la communauté de communes Castres-Mazamet.

"La difficulté, c'est que l'État nous dit qu'il ne trouve pas de solution juridique pour pouvoir verser, lui, sa quote-part du financement complémentaire qui devait servir à faire baisser le prix du péage", explique-t-il.

Ce tarif est la conséquence d'un avis défavorable du Conseil d'Etat.

Cette décision remet en cause la légalité d'un avenant prévoyant des subventions des collectivités locales (Communautés de communes, département, Région) et de l'Etat pour faire baisser d'environ 33% le prix du péage de l'autoroute.