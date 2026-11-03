Le Nasdaq et le S&P 500 terminent en hausse grâce au rebond des valeurs des semi-conducteurs et de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le Nasdaq et le S&P 500 terminent en hausse; le Dow Jones recule

* Le secteur technologique affiche la plus forte hausse parmi les secteurs du S&P; celui des matériaux est le plus à la traîne

* L'or recule; le pétrole brut progresse; le dollar s'apprécie légèrement; le bitcoin s'envole >e de 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établit en hausse à 4,97 %

3 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE NASDAQ ET LE S&P 500 TERMINENT EN HAUSSE GRÂCE AU REBOND DES TITRES LIÉS AUX PUCES ÉLECTRONIQUES ET À L'IA

Le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX ont terminé en hausse mardi, les actions des fabricants de puces électroniques et des entreprises spécialisées dans l’IA ayant rebondi alors que les investisseurs attendaient les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de plus de 3 % avant la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture.

Le Dow .DJI a terminé en baisse, et l'action Apple

AAPL.O a reculé de 1,9 % après que la société a averti lundi soir que le coût des puces mémoire continuerait d'augmenter, pesant sur la marge brute du trimestre en cours.

Un indice des valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX a progressé de 2,6 %, tandis que le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a terminé en hausse de 1,3 %.

Les bureaux de vote ferment en fin de journée à l'occasion des élections de mi-mandat aux États-Unis. Certaines prévisions suggèrent que le scrutin aboutira à un Congrès divisé, ce qui constituerait un changement par rapport à la situation actuelle. À l'heure actuelle, le Parti républicain du président Donald Trump contrôle les deux chambres du Congrès.

Le secteur des matériaux .SPLRCM a été le plus touché parmi les secteurs du S&P 500.

Voici un ENQUÊTE des cours de clôture:

(Caroline Valetkevitch)

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