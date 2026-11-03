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Présidentielle : s'il est élu, David Lisnard promet un "gouvernement commando"
information fournie par AFP 03/11/2026 à 22:00

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Le maire de Cannes et candidat à la présidentielle David Lisnard dans sa ville, le 31 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Le maire de Cannes et candidat à la présidentielle David Lisnard dans sa ville, le 31 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Le maire de Cannes David Lisnard a promis mardi sur BFMTV de nommer un "gouvernement commando" s'il est élu en 2027, "pour lancer les grandes réformes économiques" qu'il porte pour la présidentielle.

"Je nommerai immédiatement un gouvernement commando, resserré, qui aura des missions sur les 200 premiers jours", a affirmé le président de Nouvelle Énergie, qui promet également une "session extraordinaire" au Parlement à l'été 2027.

"Au bout de 200 jours, si les modalités n'ont pas été engagées, on changera les ministres", a assuré le candidat à l'élection présidentielle.

Le maire de Cannes, qui se revendique "libéral", promet entre autres "un moratoire sur les normes stupides", 200 à 300 milliards d'euros d'économies dans les dépenses de l’État, dont "80 milliards" dès la première année.

En dynamique ces dernières semaines dans les sondages, au point de dépasser le candidat LR Bruno Retailleau dans un sondage Ifop publié mardi, David Lisnard prône depuis longtemps une primaire de la droite et du centre, couloir où M. Retailleau et Édouard Philippe (Horizons) sont ses principaux concurrents.

Le candidat LR est celui dont David Lisnard se sent "le plus proche", a affirmé le maire de Cannes mardi sur BFMTV, tout en pointant la participation de l'ancien ministre de l'Intérieur à des gouvernements Macron, ce qui le "distingue" de lui.

Presidentielle 2027
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1 commentaire

  • 22:32

    J'espère que D.LISNARD trouvera un compromis avec B.RETAILLEAU et S.KNAFO afin de faire partie de ce gouvernement commando pour remettre ce pays sur les rails.

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