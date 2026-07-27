Le Nasdaq et le S&P 500 reculent légèrement sous l'effet de la baisse des valeurs technologiques ; l'attention se porte sur le conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones progresse de 0,38 %, le S&P 500 recule de 0,03 % et le Nasdaq perd 0,21 %

* Les investisseurs attendent les résultats des sociétés du « Mag 7 »; le secteur des semi-conducteurs recule

* Les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières progressent légèrement grâce à la baisse du prix du pétrole

* Décision de la Fed attendue mercredi

(Mises à jour tout au long de la journée) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont affiché des résultats mitigés lundi, les investisseurs restant méfiants face à la volatilité au Moyen-Orient malgré une désescalade entre les États-Unis et l'Iran, tout en attendant les prévisions des grandes entreprises technologiques au cours d'une semaine qui pourrait s'avérer décisive.

Quatre des « Magnificent Seven » de Wall Street – Microsoft

MSFT.O , Amazon AMZN.O , Meta META.O et Apple AAPL.O – doivent publier leurs résultats en fin de semaine, ce qui déterminera si la hausse du secteur de l’IA, qui dure depuis plusieurs années, a encore de la marge.

Microsoft a progressé de 2,3 %, Apple et Meta ont gagné environ 1 %, tandis qu’Amazon est resté stable.

« C'est une semaine décisive pour le secteur technologique », a déclaré Christian Fromhertz, directeur général de The Tribeca Trade Group.

« Je suis plus inquiet pour cette semaine que pour toute autre, car si Microsoft, Meta et Amazon ne commencent pas à indiquer aux investisseurs quand ils vont rentabiliser tous ces investissements, alors il y a un problème. »

Les actions américaines ont clôturé vendredi une semaine difficile, après que les rapports faisant état de flux de trésorerie négatifs chez Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont renforcé les inquiétudes concernant les dépenses des entreprises financées par l’endettement.

Les débuts fulgurants 688825.SS du fabricant chinois de puces CXMT Corp lundi, ainsi qu’une information indiquant que le pays avait commencé à fabriquer ses propres outils de fabrication de puces DUV , ont également signalé une intensification de la concurrence pour l’industrie américaine des semi-conducteurs.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont enregistré la plus forte baisse du S&P 500, reculant de 1,4 %, les valeurs du secteur des puces électroniques menant le mouvement à la baisse. L’indice Philadelphia SE Semiconductor a chuté de 4 % et se situait à environ 22 % en dessous de son plus haut historique atteint en juin. Sandisk SNDK.O a plongé de 11 %, Nvidia

NVDA.O a reculé de 4,4 % et Micron MU.O a perdu 4,7 %.

À l’inverse, le secteur des services de communication

.SPLRCL a progressé de 2,3 %, Alphabet GOOGL.O ayant rebondi de 3 %.

À 12 h 42, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 197,41 points, soit 0,38 %, à 52 144,66, le S&P 500

.SPX reculait de 1,86 point, soit 0,03 %, à 7 410,12 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 50,91 points, soit 0,20 %, à 24 924,91.

TRÊVE FRAGILE AU MOYEN-ORIENT

Les cours du Brent LCOc1 ont chuté de 7,4 % à 89,63 dollars le baril, dans un contexte de soulagement lié à la suspension temporaire de la récente escalade des tensions entre l’Iran et les États-Unis.

Toutefois, ce cessez-le-feu restait fragile, le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz restant faible et les pays voisins de l’Iran continuant de subir de nouvelles attaques de drones , ce qui a poussé le président Donald Trump à avertir qu’il était prêt à mener une « action militaire forte » si les négociations échouaient, selon un article .

Un large éventail de titres sensibles aux prix de l'énergie a progressé. United Airlines UAL.O et Delta Air Lines DAL.N ont légèrement progressé d'environ 1 % chacune, tout comme les opérateurs de croisières Royal Caribbean RCL.N et Carnival

CCL.N .

Les compagnies pétrolières Occidental Petroleum OXY.N et Exxon Mobil XOM.N ont quant à elles reculé respectivement d’environ 2 % et 1,2 %.

La décision de politique monétaire de la Fed est attendue mercredi et les investisseurs s’attendent à ce que les taux restent inchangés, mais anticipent une hausse d’au moins 25 points de base plus tard dans l’année, selon les données compilées par LSEG.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour le mois de juin sera publié le lendemain de la décision de la banque centrale et jouera un rôle clé dans la formation des anticipations du marché concernant les taux d’intérêt plus tard dans l’année.

Les valeurs du secteur des logiciels .SPLRCIS , qui avaient été malmenées à plusieurs reprises en début d’année en raison des craintes liées aux bouleversements liés à l’IA, ont progressé de 2,8 %, tandis que Workday WDAY.O a enregistré une hausse de 8,9 %.

Les titres en hausse ont été 1,66 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,63 fois plus nombreux au Nasdaq.