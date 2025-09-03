Le Nasdaq et le S&P 500 en hausse grâce à Alphabet et Apple

Les indices de Wall Street sont mitigés; le Nasdaq gagne ~1%, le Dow Jones chute

Parmi les secteurs de l'indice S&P, les services de communication sont en tête de la progression, l'énergie est la plus malmenée

STOXX 600 en hausse de 0,5

Baisse du dollar, hausse de l'or, baisse du brut >2%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~4,22%

LE NASDAQ ET LE S&P 500 PROGRESSENT GRÂCE À L'ALPHABET ET À APPLE

A Wall Street, le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX ont progressé mardi, les grandes capitalisations Alphabet et Apple ayant donné un solide coup de pouce, même si les gains de ce dernier n'ont pas suffi à sortir le Dow .DJI du rouge, les plus gros freins venant de Boeing BA.N et de 3M MMM.N .

Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 8 % après qu'un juge de Washington a décidé, mardi, que Google n'aurait pas à vendre son navigateur Chrome à , mais qu'il devrait partager ses données avec ses rivaux. La nouvelle a également aidé les actions d'Apple AAPL.O AAPL.O car la décision permettrait à Google de continuer à effectuer des paiements au fabricant de l'iPhone. Après les dernières données économiques, les indices ont peu changé. Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont baissé à 7,18 millions en juillet contre 7,357 millions en juin, manquant ainsi les attentes des économistes qui tablaient sur 7,38 millions. Pendant ce temps, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic , a déclaré qu'une inflation élevée restait le principal risque pour la Réserve fédérale américaine, bien que les preuves d'un marché du travail plus faible justifient probablement une seule baisse de taux d'un quart de point cette année. Louis, Alberto Musalem , a déclaré que les données récentes ont renforcé ses inquiétudes concernant l'embauche tout en apaisant certaines de ses inquiétudes concernant l'inflation. Le gouverneur Christopher Waller, quant à lui, a réitéré son appel pour une réduction des taux d'intérêt en septembre étant donné l'affaiblissement du marché du travail, et a déclaré que la vitesse à laquelle la banque centrale réduira ensuite ses taux dépendra de ce qui se passera ensuite dans l'économie.

Parmi les secteurs de l'indice S&P, les services de communication .SPLRCL ont été en tête des gains, en hausse de ~3%, tandis qu'à l'arrière, le secteur de l'énergie .SPNY a été le plus à la traîne, en baisse de 1,6%, avec la chute des prix du pétrole

Voici l'instantané du matin à partir de 10:07 a.m ET/ 1407 GMT

(Sinéad Carew)

