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Le Nasdaq devrait ouvrir en hausse, la forte progression d'Amazon compensant le recul d'Apple
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 15:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow +0,5 %, S&P +0,4 %, Nasdaq +1,15 %

* Amazon bondit alors que la croissance d'AWS apaise les craintes liées à la hausse des dépenses en IA

* Apple recule alors que des problèmes d'approvisionnement assombrissent les perspectives

* La chute de juillet place l'indice des semi-conducteurs sur la voie de son pire mois depuis 2008

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Le Nasdaq devrait ouvrir en hausse et mener la progression des principaux indices de Wall Street vendredi, porté par le bond de 10,5 % d'Amazon AMZN.O après que la géante de la tech a rejoint certains de ses pairs en affichant une forte croissance de son chiffre d'affaires dans le cloud , dissipant ainsi les inquiétudes concernant les rendements sur investissement dans l'IA.

Tempérant quelque peu cet optimisme, Apple AAPL.O a averti que des contraintes d’approvisionnement pèseraient sur sa croissance, incitant les investisseurs à regarder au-delà des pénuries à court terme pour évaluer l’impact d’une hausse attendue du prix de l’iPhone, alors que son titre reculait de 7,8 % en pré-ouverture.

Cette semaine était ce que certains analystes ont qualifié de « décisive » pour le secteur technologique, qui avait été secoué par des prises de bénéfices de la part des investisseurs tout au long du mois de juillet, après une fin de deuxième trimestre en force, alors qu’ils attendaient des signes indiquant que les investissements réalisés par les leaders de l’IA au détriment de leur flux de trésorerie disponible portaient leurs fruits.

Jeudi, Amazon a annoncé sa plus forte croissance de chiffre d’affaires depuis plus de quatre ans pour le trimestre précédent, s’inscrivant dans la lignée des résultats similaires publiés plus tôt ce mois-ci par Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O , ce qui a incité les investisseurs à ne pas s’arrêter à la forte baisse des flux de trésorerie également enregistrée par ces entreprises.

« Amazon nous a démontré, sans l’ombre d’un doute, que les services web et l’IA constituent les moteurs de la croissance de l’entreprise », a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

« Les investisseurs sont capables de ne pas tenir compte de la baisse des flux de trésorerie disponibles, car il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres. Si la croissance se poursuit, elle compensera ce déficit. »

L'action Microsoft a reculé de 0,1 % après avoir enregistré, lors de la séance précédente, sa plus forte hausse journalière jamais observée pour une entreprise, tandis qu'Alphabet, Meta META.O et Tesla TSLA.O ont progressé d'environ 1 %chacune. Parmi les valeurs du secteur des semi-conducteurs , Nvidia NVDA.O a grimpé de 0,8 % et Micron MU.O a gagné 3,6%.

À 7 h 23 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 284 points, soit 0,54 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 30,25 points, soit 0,4 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 325 points, soit 1,15 %.

UN MOIS DIFFICILE POUR LES ACTIONS

Les trois principaux indices de Wall Street sont en passe d’enregistrer des gains hebdomadaires, soutenus par le fort rebond observé en fin de semaine, mais s’orientent vers des pertes mensuelles reflétant la forte correction subie par les valeurs liées à l’IA tout au long du mois de juillet.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX affiche toujours une baisse de plus de 20 % en juillet, ce qui constituerait sa plus forte chute mensuelle depuis l'éclatement de la bulle immobilière fin 2008. Les investisseurs se sont plutôt tournés vers d'autres secteurs, l'indice S&P 500 à pondération égale

.EWGSPC étant en passe d'enregistrer son quatrième mois consécutif de hausse.

« Ce repli de la dynamique a été considérable et les positions ont été largement ajustées », a déclaré Laurent Clavel, responsable mondial des stratégies multi-actifs chez AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management.

« À l’approche du mois d’août, nous revenons plutôt lentement sur ce marché. Nous profitons de cette baisse pour acheter et nous nous remettons à croire au potentiel de l’IA », a ajouté M. Clavel. La semaine a également été marquée par des incertitudes concernant les taux d’intérêt, après que la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé . Les commentaires du président Kevin Warsh et un rapport sur l’inflation globalement favorable publié jeudi ont conduit les investisseurs à tabler sur une probabilité de 35 % que les taux restent inchangés en septembre— contre environ 18 % la semaine dernière, selon l’outil FedWatch du CME.

L'enquête de juillet de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs sera publiée à 10 h (heure de l'Est).

Le fabricant de puces Monolithic Power Systems MPWR.O a progressé de 11 % après avoir annoncé des prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre supérieures aux estimations . Le registraire de noms de domaine GoDaddy

GDDY.N a perdu 16 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel.

Apple
Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
342,3500 USD NASDAQ +2,60%
AMAZON.COM
267,6200 USD NASDAQ +13,64%
APPLE
300,7600 USD NASDAQ -9,80%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 318,72 Pts Index Ex +0,21%
GODADDY RG-A
77,300 USD NYSE -22,28%
META PLATFORMS
550,0000 USD NASDAQ +2,04%
MICRON TECHNOLOGY
905,4600 USD NASDAQ +3,52%
MICROSOFT
459,1140 USD NASDAQ +1,78%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 507,1425 USD NASDAQ +14,51%
NASDAQ Composite
25 335,38 Pts Index Ex +0,85%
NVIDIA
199,4700 USD NASDAQ +2,27%
S&P 500
7 465,90 Pts CBOE +0,38%
S&P 500 INDEX
7 465,90 Pts CBOE +0,38%
TESLA
310,4050 USD NASDAQ +0,50%
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