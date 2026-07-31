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LDLC gagne du terrain en Bourse malgré un trimestre sous pression
information fournie par AOF 31/07/2026 à 16:24
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(Zonebourse.com) - Le groupe bondit de 5% à la Bourse de Paris ce vendredi peu après 16h alors que le spécialiste de la distribution informatique a enregistré un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros au premier trimestre, en recul de 14,3% sur un an. Une performance légèrement inférieure aux attentes, dans un marché toujours marqué par un ralentissement de la consommation des particuliers.

Le groupe explique cette baisse principalement par la contraction de la demande BtoC, affectée par un environnement inflationniste qui continue de peser sur les arbitrages des consommateurs. L'absence de nouvelles générations de cartes graphiques, traditionnellement un moteur important pour les ventes, a également contribué à freiner l'activité sur la période.

Dans cet environnement contrasté, le segment professionnel affiche une meilleure solidité. L'activité BtoB progresse ainsi de 2,9%, portée par les besoins des entreprises en matière de renouvellement de leurs équipements informatiques. Cette résilience confirme la capacité du groupe à amortir le ralentissement du marché grand public grâce à une clientèle professionnelle plus stable.

Les autres activités poursuivent également leur développement, tandis que le volume d'affaires global du groupe bénéficie de la progression de Rue du Commerce, dont l'activité continue de monter en puissance.

Malgré un premier trimestre difficile, LDLC se montre plus confiant pour la suite de l'exercice. Le groupe indique avoir constaté une amélioration de la dynamique commerciale depuis le mois de juin, tendance qui s'est confirmée en juillet.

La poursuite de la normalisation des stocks constitue également un élément favorable. Après les niveaux élevés enregistrés précédemment, la réduction progressive des stocks devrait contribuer à soutenir la génération de trésorerie et permettre une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement.

A la suite de cette publication, TP ICAP Midcap estime que le scénario initial reste valable : une pression persistante sur l'activité BtoC, compensée par la résistance du BtoB. Le bureau d'analyse ajuste toutefois ses anticipations de chiffre d'affaires, tout en conservant son estimation de résultat opérationnel courant.

Malgré un début d'exercice plus difficile qu'anticipé, TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à l'Achat sur LDLC et conserve son objectif de cours à 16,2 euros. L'analyste considère que l'amélioration récente de la tendance et la maîtrise des stocks pourraient permettre au groupe de préserver sa rentabilité sur l'exercice 2026-2027.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/07/2026 à 16:24:00.

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