Hong Kong: la croissance ralentit malgré la "fièvre de l'IA" stimulant l'export

( AFP / PETER PARKS )

Hong Kong a enregistré une croissance de 4,3% au deuxième trimestre, grâce à la forte hausse de ses exportations, stimulée par le secteur de l'intelligence artificielle, selon des estimations préliminaires publiées vendredi, mais inférieures aux attentes des analystes.

Selon les autorités, la vigueur du commerce extérieur et la résilience de la demande intérieure ont contribué à ce niveau de croissance annoncé vendredi, qui dépasse l’objectif annuel fixé par le gouvernement entre 2,5% et 3,5% pour 2026.

Cette estimation préliminaire est toutefois inférieure aux 4,9% attendus par les économistes interrogés par Bloomberg.

Les chiffres font également état d’un ralentissement par rapport à la croissance de 5,9% enregistrée au cours des trois premiers mois de 2026, qui constituait la meilleure performance trimestrielle de la ville depuis 2021.

Les exportations totales de biens ont augmenté de 28,8% par rapport à la même période de l’an dernier, marquant une reprise par rapport aux 23,8% enregistrés au premier trimestre.

Les importations de biens ont également connu une forte hausse de 29,3%, tandis que les dépenses de consommation des ménages ont progressé de 2,9%.

Plaque tournante commerciale majeure pour la Chine, Hong Kong est confrontée à des "vents contraires" liés aux tensions au Moyen-Orient, à l'incertitude entourant les politiques monétaires américaines et aux "mesures protectionnistes commerciales adoptées par les principales économies avancées", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

"Les vents contraires externes persistants (…) justifient toujours une étroite surveillance étroite", a-t-il souligné.

Les perspectives économiques de ce pôle financier chinois "devraient continuer d'afficher une croissance solide au second semestre" de cette année, indique le communiqué, ajoutant que "la forte demande mondiale de produits liés à l’intelligence artificielle devrait soutenir les exportations de marchandises".

La monnaie de Hong Kong est indexée sur le dollar américain ce qui la rend sensible aux répercussions des politiques monétaires de Washington.

Mercredi, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, les ménages ayant été durement touchés par des années de hausse des prix.

L'objectif "est de trouver un équilibre entre une croissance économique et de l'emploi stables (mais toujours solides) et une inflation tenace et élevée", a commenté Chi Lo, stratège de marché senior chez BNP Paribas, dans une note vendredi.

Il a aussi prévenu que l'inflation continuerait d'augmenter, car "les perturbations géopolitiques affectant le commerce, les investissements et les chaînes d'approvisionnement semblent devenir plus fréquentes".

Selon lui, "le changement climatique, le protectionnisme et la nécessité d'investir dans l'intelligence artificielle peuvent contribuer à accroître les risques d'inflation".