Taïwan: la croissance faiblit un peu mais s'affiche meilleure qu'attendu, soutenue par l'IA

Taipei. ( AFP / SAM YEH )

L'économie taïwanaise a un peu moins progressé au deuxième trimestre mais plus prévu, soutenue par la forte hausse de la demande en technologie d'intelligence artificielle, selon les données gouvernementales publiées vendredi.

Le PIB a grimpé de 12,9% entre avril et juin, contre 14,6% au premier trimestre, selon les statistiques de Taipei dans un communiqué.

Ce chiffre dépasse la prévision médiane des analystes qui était de 10,5%, selon Bloomberg News.

Les exportations taïwanaises ont augmenté de 21,6% au deuxième trimestre sur un an, "principalement tirée par la forte demande extérieure soutenue en matière d’intelligence artificielle (IA) et d’applications connexes en pleine évolution", précise le communiqué.

Les importations ont progressé de 18,3% sur la même période.

Bien que la croissance économique ait quelque peu perdu de son élan par rapport au premier trimestre, elle reste "très forte", explique Gareth Leather, analyste spécialisé dans l'Asie chez Capital Economics.

"Compte tenu des plans ambitieux d'investissement des entreprises taïwanaises du secteur des semi-conducteurs, la croissance des investissements devrait rester solide", a ajouté M. Leather.

"Dans l’ensemble, nous maintenons notre prévision selon laquelle l’économie connaîtra cette année une croissance de 14 %, supérieure au consensus".

Taïwan est un acteur majeur de la fabrication de semi-conducteurs utilisés pour l'entraînement et l'alimentation des systèmes d'IA, grâce à la présence des géants de la production de puces TSMC et Foxconn.

L'économie de l'île a connu une forte croissance l'an dernier, portée par l'essor fulgurant des exportations de matériel d'IA.