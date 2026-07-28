Le Nasdaq devrait ouvrir en baisse alors que les inquiétudes liées à l'IA s'intensifient à l'approche de la publication de résultats décisifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,88 %, le S&P en hausse de 0,07 %, le Nasdaq en baisse de 0,78 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs mènent la baisse dans les échanges avant l'ouverture

* Amazon, Meta, Apple et Microsoft publieront leurs résultats plus tard dans la semaine

* Coca-Cola et Boeing progressent après la publication de leurs résultats trimestriels

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Le Nasdaq s'apprêtait à ouvrir en baisse mardi, reflétant le climat de prudence qui règne sur les marchés mondiaux à l'égard des valeurs du secteur des puces pour l'IA, en raison des inquiétudes liées aux dépenses importantes des entreprises et à la concurrence chinoise croissante, dans l'attente des résultats de certaines des plus grandes sociétés de Wall Street.

Les grands noms du secteur des puces, tels que Micron

MU.O , ont chuté de 6,4 %, Intel INTC.O a perdu 4,8 % et Applied Materials AMAT.O a reculé de 4,5 % dans les échanges avant l’ouverture, tandis que les actions cotées aux États-Unis de la société taïwanaise TSMC TSM.N et de la société coréenne SK Hynix SKHY.O ont chacune chuté de plus de 3 %. Nvidia

NVDA.O a reculé de 0,4 %.

Les marchés mondiaux sont devenus de plus en plus volatils ce mois-ci, les investisseurs s'interrogeant sur la nécessité d'une augmentation des dépenses des entreprises dans les infrastructures d'IA, telles que les semi-conducteurs, qui avaient soutenu la forte hausse des valeurs du secteur des puces électroniques au trimestre précédent.

Le fonds négocié en bourse Memory Exchange de Roundhill

DRAM.N a perdu 7,8 % mardi et s'échange depuis deux semaines en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours, ce qui reflète une dynamique à court terme faible, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de plus de 20 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin.

Les signes indiquant que les plus grandes entreprises de Wall Street, telles qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O , sont à court de liquidités pour financer leurs ambitions ont également rendu les marchés nerveux, tandis que la Chine présente des modèles d’IA moins coûteux et renforce sa présence dans le secteur très concurrentiel des semi-conducteurs.

"Le marché est extrêmement préoccupé par le niveau des dépenses engagées par les hyperscalers. Ces sommes colossales semblent irresponsables à ce stade", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Lorsque les hyperscalers spécialisés dans l’IA – Amazon.com

AMZN.O , Meta META.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O – publieront leurs résultats plus tard cette semaine, les investisseurs seront impatients de voir si leurs investissements, d’une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars, génèrent des rendements. Ces rapports devraient également fournir des indications sur la demande en puces et autres infrastructures d’IA.

Les actions de ces quatre sociétés américaines ont légèrement progressé mardi.

À 8 h 36 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 461 points, soit 0,88 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 5,5 points, soit 0,07 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 218,5 points, soit 0,78 %.

Coca-Cola KO.N , composante de l’indice Dow, a progressé de 4 % après que le fabricant de boissons a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels . D'autres entreprises du secteur des biens de consommation de base, telles que Walmart WMT.N et Procter & Gamble PG.N , ont également progressé d'environ 2 % chacune.

Boeing BA.N a progressé de 0,6 % après que le constructeur aéronautique a généré un flux de trésorerie disponible positif , ses plans de redressement ayant pris de l’ampleur.

La Réserve fédérale doit annoncer mercredi sa décision concernant les taux d’intérêt. Selon les données de LSEG, les opérateurs estiment à 37 % la probabilité d’une hausse des taux cette semaine et s’attendent à ce que les coûts d’emprunt augmentent d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Une hausse des taux pourrait exercer une pression supplémentaire sur les entreprises spécialisées dans l’IA, qui dépendent de plus en plus du financement par emprunt.

Les cours du pétrole ont apporté un certain soulagement, reculant de 1,8 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis une semaine, alors que le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran semblait tenir malgré des informations faisant état d’attaques de drones en Arabie saoudite, en Jordanie et en Irak. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis menaient des "discussions constructives" avec l’Iran et qu’un accord visant à mettre fin au conflit était envisageable.

Plus tard dans la journée de mardi, le rapport du Conference Board sur la confiance des consommateurs pour le mois de juillet pourrait donner une idée plus précise de l’impact de ce conflit sur le moral des ménages.

Johnson & Johnson JNJ.N a progressé de 2 % après avoir annoncé qu’elle verserait environ 5,5 milliards de dollars pour régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires alléguant que ses produits à base de talc provoquaient le cancer.