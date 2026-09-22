Le Nasdaq atteint un nouveau record intrajournalier grâce à la hausse d'Alphabet et aux espoirs de négociations au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,11 %, le S&P 500 progresse de 0,07 % et le Nasdaq de 0,40 %

* Le prix du pétrole passe sous la barre des 100 dollars après les déclarations d'un responsable iranien

* Meta progresse légèrement après avoir bondi de 11 % lors de la séance précédente

* Amgen progresse après qu'un médicament contre les maladies auto-immunes a atteint l'objectif de son essai clinique de phase avancée

(Mises à jour après l'ouverture du marché)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a atteint mardi son plus haut niveau intrajournalier depuis début juin, soutenu par les solides gains d'Alphabet, la société mère de Gemini, tandis que l'optimisme suscité par la perspective de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran a stimulé le sentiment général du marché.

Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que Téhéran pourrait rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici sept jours si les États-Unis relâchaient la pression. L’Arabie saoudite a également relancé l’exploitation de son oléoduc Est-Ouest, selon trois sources.

Le Brent LCOc1 a reculé de 1,2 % à la suite de ces derniers développements, mais restait à portée des 100 dollars le baril, tandis que le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR s’établissait à 4,9 % – ces deux indicateurs oscillant près des niveaux qui avaient pesé sur les marchés ces derniers jours.

“Les marchés considèrent véritablement le pétrole comme la variable macroéconomique clé dans ce contexte, où tant les taux d’intérêt que le marché dans son ensemble sont étroitement liés à l’évolution du pétrole et à la situation géopolitique”, a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

Des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran sont attendus en marge de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient cette semaine, suivis d’un sommet américano-chinois jeudi. Les opérateurs espèrent que ces rencontres déboucheront sur une résolution du conflit au Moyen-Orient et prolongeront la trêve commerciale avec Pékin. Le président Donald Trump doit également rencontrer plusieurs dirigeants mondiaux dans le courant de la journée.

À 9h58 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 57,87 points, soit 0,11 %, à 51 990,96, le S&P 500 .SPX gagnait 5,59 points, soit 0,07 %, à 7 770,29 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 109,38 points, soit 0,40 %, à 27 231,48.

ZOOM SUR MAG 7

Alphabet GOOGL.O a progressé de 2 % et a entraîné une hausse de 1,2 % du secteur des services de communication du S&P 500 .SPLRCL . Meta a légèrement progressé de 0,5 %, s'ajoutant au bond de 11 % enregistré lundi, les investisseurs misant sur son nouvel agent IA, Muse, qui, selon les analystes, pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus pour le géant des réseaux sociaux.

“Le marché a obtenu la confirmation crédible que la monétisation de son agent IA est en bonne voie, ce qui a renforcé la confiance dans le fait que Meta pourrait enfin transformer ses énormes dépenses en IA en produits que les consommateurs utiliseront”, a déclaré Lale Akoner.

D'autres titres des “Magnificent Seven”, notamment Apple

AAPL.O et Tesla TSLA.O , ont également légèrement progressé.

À l’inverse, les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui ont été les principales bénéficiaires de la tendance “IA” cette année, ont reculé: Texas Instruments TXN.O a perdu 1 %, Broadcom AVGO.O a baissé de 0,6 % et Nvidia NVDA.O est resté stable.

Les responsables de la Réserve fédérale considèrent la demande liée à l’IA et le choc pétrolier comme des facteurs clés de l’inflation. Les traders estiment désormais à 53,1 % la probabilité que la banque centrale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base en octobre, après la hausse de ce mois-ci, selon l’outil FedWatch du CME Group.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins , a écrit qu’elle soutenait la hausse des taux d’intérêt décidée la semaine dernière par la banque centrale, compte tenu des risques que l’inflation future dépasse son objectif de 2 %.

Des déclarations d’au moins trois responsables de la banque centrale — le vice-président de la Fed Philip Jefferson, le président de la Fed de New York John Williams et le président de la Fed de Richmond Thomas Barkin — sont attendues dans le courant de la journée.

Entre autres, le titre Amgen AMGN.O a progressé de 2,3 % après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé que son traitement expérimental contre la maladie de Sjögren avait atteint son objectif principal, à savoir réduire l’activité de la maladie, lors d’un essai clinique de phase avancée.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un rapport de 1,62 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,02 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et neuf nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux plus-hauts et 40 nouveaux plus-bas.