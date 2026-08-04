"Le mois de juillet a marqué un nouveau départ, mais la tendance haussière reste intacte", affirme Citadel

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"JUILLET A MARQUÉ UN NOUVEAU DÉPART, LE MARCHÉ HAUSSIER RESTE INTACT", SELON CITADEL

Selon Scott Rubner, responsable de la stratégie actions et dérivés sur actions chez Citadel Securities, les investisseurs peuvent désormais passer moins de temps à s’inquiéter de leur positionnement et davantage à se concentrer sur les fondamentaux des entreprises, après la violente correction de juillet.

Après un mois volatil marqué par de brusques rotations sectorielles, un désendettement et des ventes massives sur les titres très prisés liés à l’IA, M. Rubner estime que bon nombre des excès accumulés au cours du premier semestre 2026 ont désormais été résorbés.

Les investisseurs particuliers, moteur essentiel de la reprise, se sont tournés vers la vente en juillet après avoir enregistré des achats records au cours des deux mois précédents. Citadel a indiqué que les ventes de titres technologiques et de semi-conducteurs ont non seulement réduit les positions, mais ont également accéléré l’un des épisodes de désendettement les plus rapides de l’année.

Les actifs sous gestion des ETF à effet de levier sont désormais inférieurs de plus de 60 milliards de dollars à leur pic de juin, les conditions de financement se sont normalisées et la concentration a diminué à mesure que les valeurs des semi-conducteurs perdaient du terrain.

Mais M. Rubner ne considère pas ces mouvements comme annonciateurs de la fin de la tendance haussière générale.

"Le mois de juillet n’a pas modifié la tendance haussière structurelle. Il l’a réinitialisée", a-t-il écrit.

(Danilo Masoni)

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