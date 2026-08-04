 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Présidentielle: Glucksmann dénonce une opération russe de "déstabilisation" le visant
information fournie par AFP 04/08/2026 à 10:31
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Raphaël Glucksmann participe à un débat à Montrouge, au sud de Paris, le 22 juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Raphaël Glucksmann participe à un débat à Montrouge, au sud de Paris, le 22 juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le probable candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann a déploré avoir été la cible d'une opération russe de "déstabilisation de l'élection présidentielle", via une fausse information impliquant sa compagne la journaliste Léa Salamé et le journaliste Edwy Plenel.

"Le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) m'a informé que j'étais la cible d'une attaque du groupe Storm-1516, directement piloté par le GRU", les services secrets de l’armée russe, a indiqué le député européen sur ses réseaux sociaux lundi soir.

"L’opération russe est identifiée, tracée, attribuée", ajoute-t-il, estimant que ce n'est "qu’un début".

Le même réseau prorusse Storm-1516 avait déjà ciblé en juillet un autre candidat à la présidentielle, Édouard Philippe, via des posts sur les réseaux sociaux relayant de fausses informations sur sa santé, avaient indiqué fin juillet à l'AFP des sources sécuritaires.

Raphaël Glucksmann explique que l'attaque le visant s'est faite par le biais d'un faux média "fabriqué de toute pièce", reprenant les codes exacts du média en ligne Blast, et en usurpant l'identité de journalistes, pour "produire de faux documents, reproduire des voix grâce à l'intelligence artificielle, diffuser une vidéo entièrement truquée impliquant ma compagne Léa Salamé et Edwy Plenel".

Edwy Plenel avait lui-même mis en garde il y a quelques jours sur X contre cette fause information.

Cette fake news faisait état d'un "complot" visant à favoriser la candidature de M. Glucksmann. Elle "a été relayée sur les réseaux sociaux par d'autres faux médias, se disant anti-système", note M. Glucksmann.

"Le but est de rendre viral un mensonge total pour salir des personnalités considérées comme hostiles par le régime russe", déplore-t-il, précisant qu'il s'agissait du "mode opératoire typique des services russes partout en Europe".

Rappelant l'avoir "disséqué pendant des années à la tête de la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences étrangères dans nos démocraties", M. Glucksmann avertit: "la campagne de 2027 sera marquée par des ingérences massives".

Il accuse Vladimir Poutine de vouloir faire "basculer la France", et permettre à "ses pantins démagogues" de prendre le pouvoir, pour obtenir "l'implosion du bloc européen".

"Ses services cibleront donc tous les candidats démocrates et pro-européens", prévient-il, et "me viseront particulièrement", car "je suis en première ligne pour défendre la souveraineté européenne".

"Loin de m’intimider, leur hostilité me motive et souligne la justesse de notre lutte. Nous ne laisserons pas les sbires du Kremlin ébranler notre démocratie", assure-t-il.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 04.08.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    La hausse se poursuit pour Exosens en tête du SBF 120
    information fournie par Zonebourse 04.08.2026 10:30 

    Exosens se distingue à la Bourse de Paris et signe la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 6,07%, à 62,90 euros, et pourrait enchaîner une troisième hausse consécutive. Le titre du groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation ... Lire la suite

  • La Bourse de Paris a ouvert en hausse vendredi, les yeux tournés vers le Moyen-Orient et les premiers doutes concernant l'accord de paix Etats-Unis/Iran ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Nouveau record pour la Bourse de Paris, les prix du pétrole offrent un répit
    information fournie par AFP 04.08.2026 10:23 

    La Bourse de Paris poursuit son ascension et enregistre un nouveau sommet historique en séance mardi, profitant des moindres niveaux de prix du pétrole après leur chute de la veille. L'indice CAC 40 prenait 0,37% à 8.645,67 points vers 10H00 heure de Paris, peu ... Lire la suite

  • Un homme passe devant des femmes qui dorment sur le Malecon à La Havane lors d'une coupure de courant nationale, le 3 août 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )
    A Cuba, le courant peu à peu rétabli après une nouvelle panne totale
    information fournie par AFP 04.08.2026 10:21 

    Cuba a commencé lundi à rétablir son réseau électrique après une nouvelle coupure généralisée la veille au soir, la sixième depuis le début de l'année dans l'île, confrontée à une très grave crise énergétique et à la pression de Washington. Plongée dans une profonde ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank