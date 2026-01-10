 Aller au contenu principal
Le ministre irakien du pétrole déclare que des discussions sont en cours avec Chevron au sujet du gisement pétrolier West Qurna 2
information fournie par Reuters 10/01/2026 à 10:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre irakien du pétrole a déclaré samedi que des discussions étaient en cours avec la major américaine Chevron au sujet du champ West Qurna-2 exploité par Lukoil , le plus grand actif étranger de la société russe.

Chevron et Exxon Mobil font partie des soumissionnaires potentiels pour les actifs à l'étranger de Lukoil, suite aux sanctions américaines contre le producteur de pétrole russe.

