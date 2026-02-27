Le ministre de l'énergie du Kazakhstan déclare que les exportations de pétrole du CPC ne posent aucun problème, selon Interfax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministre de l'énergie du Kazakhstan a déclaré vendredi qu'il n'y avait eu aucun problème avec les exportations de pétrole via le Caspian Pipeline Consortium (CPC), a rapporté l'agence de presse Interfax.
Le Kazakhstan a dû faire face à des perturbations dans son secteur pétrolier en raison d'attaques de drones ukrainiens sur le terminal pétrolier CPC dans la partie russe de la mer Noire, qui pompe 80 % de ses exportations.
Le temps orageux a également interrompu les chargements de pétrole.
