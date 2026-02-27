TP recule, les perspectives 2026 déçoivent malgré le changement de direction

TP TEPRF.PA recule vendredi, les changements à sa direction annoncés la veille lors de la publication des résultats financiers du groupe n'ayant pas convaincu les investisseurs, tandis que les analystes sont restés prudents quant à ses perspectives pour 2026.

A Paris, vers 09h30 GMT, le titre de l'opérateur de centres d'appels français perdait 2% à 52,3 euros après avoir chuté de plus de de 7% à l'ouverture.

Jeudi, l'ex-Teleperformance a annoncé la nomination de Jorge Amar, présenté comme un expert de la transformation par l'intelligence artificielle (IA) et arrivant de chez McKinsey, à compter du 16 mars.

Le groupe a également annoncé viser en 2026 une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant comprise entre 0,0% et 2,0%, ainsi qu'une marge d’Ebita récurrente stable autour de 14,6%.

"Le marché a réagi vivement (...) reflétant la croissance très modeste anticipée pour l'année en cours et le temps nécessaire à la nouvelle direction pour démontrer que l'IA ne constitue pas une menace significative pour le modèle économique du groupe", explique dans une note Fabrice Farigoule, analyste chez AlphaValue.

"Les optimistes diront que le groupe prend des mesures, mais il ne fait aucun doute qu'il faut du temps."

Sarah Thirion, stratège chez TP Icap Midcap, évoque pour sa part des résultats en ligne et des objectifs prudents, tandis que les changements de direction correspondent aux attentes du courtier, qui passe cependant ses estimations 2026 et son objectif de cours "sous revue".

"La nomination de Jorge Amar et la recomposition du Board renforcent d’ailleurs le caractère AI-centric de la feuille de route Future Forward, confirmant la trajectoire de transformation que nous décrivions dans notre dernière note", ajoute Sarah Thirion dans la note.

Les analystes de JPMorgan estiment quant à eux que le marché reste prudent compte tenu du démarrage en douceur prévu pour cette année et des changements de direction.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)