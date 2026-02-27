Le Haut-Commissaire de l'Onu aux droits de l'homme met en garde contre le risque croissant d'exécution en Iran

Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk

par Emma Farge

Le Haut-Commissaire aux ‌droits de l'homme des Nations unies (Onu), Volker Turk, a appelé vendredi à un ​moratoire immédiat sur l'application de la peine de mort en Iran et averti que des dizaines d'autres personnes risquent d'être exécutées après que la première condamnation à mort ​liée aux manifestations de masse de janvier a été prononcée cette semaine.

"Je suis horrifié par les informations selon ​lesquelles au moins huit personnes, dont deux ⁠enfants, ont été condamnées à mort en lien avec les manifestations", a ‌déclaré Volker Turk dans un discours prononcé devant le Conseil des droits humains des Nations unies à Genève, ajoutant que 30 autres ​personnes semblaient risquer la même ‌peine.

Un tribunal révolutionnaire de Téhéran a prononcé une condamnation à ⁠mort à l'encontre d'un Iranien accusé d'"inimitié envers Dieu". En cas de confirmation, il s'agirait de la première condamnation de ce type liée aux manifestations de masse ⁠de janvier, a déclaré ‌une source proche de la famille de l'homme.

Selon les organisations de ⁠défense des droits humains, des milliers de personnes ont été tuées lors de ‌la répression des manifestations, les pires troubles internes en Iran depuis ⁠la révolution islamique de 1979.

"Je suis extrêmement inquiet du risque ⁠d'escalade militaire dans la ‌région et de son impact sur les civils, et j'espère que la voix de ​la raison prévaudra", a déclaré Volker ‌Turk dans le même discours.

Pendant les troubles, le président américain Donald Trump a averti Téhéran qu'il pourrait ordonner ​une action militaire si le pays procédait à des exécutions.

Les discussions qui se sont tenues jeudi à Genève entre les États-Unis et l'Iran ont permis ⁠de progresser sur la question du programme nucléaire de Téhéran, a déclaré le chef de la diplomatie d'Oman, qui sert de médiateur à ces négociations. Rien n'indique toutefois qu'une avancée décisive a été réalisée pour éviter d'éventuelles frappes américaines dans un contexte de renforcement massif des capacités militaires.

(Rédigé par Emma Farge ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Kate Entringer)