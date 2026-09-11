Le ministère américain du Commerce a définitivement adopté des droits de douane élevés sur les importations de panneaux solaires en provenance d'Inde, d'Indonésie et du Laos

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Vendredi, le ministère américain du Commerce a définitivement adopté des droits de douane élevés sur les importations de cellules et de panneaux solaires en provenance d’Inde, d’Indonésie et du Laos, après avoir constaté que les producteurs de ces pays pratiquaient le dumping de produits à bas prix aux États-Unis et bénéficiaient de subventions publiques déloyales.

* L'agence a fixé des marges antidumping de 123,04 % pour les producteurs indiens, de 94,36 % pour les producteurs indonésiens et de 65,43 % pour les producteurs du Laos.

* Le ministère du Commerce a également fixé des taux de droits compensateurs de 126,09 % pour les producteurs indiens, compris entre 73,2 % et 173,7 % pour les producteurs indonésiens et entre 82,03 % et 153,67 % pour les producteurs laotiens.

* L'enquête commerciale a été lancée à l'initiative de l'Alliance for American Solar Manufacturing and Trade, qui compte parmi ses membres les fabricants américains de panneaux solaires First Solar FSLR.O , Hanwha Qcells 000880.KS et Mission Solar Energy.

* Les conclusions définitives rendues vendredi « constituent une étape essentielle vers l’application de nos lois commerciales et le rétablissement d’une concurrence loyale pour les fabricants américains de panneaux solaires et les travailleurs qu’ils emploient », a déclaré Tim Brightbill, avocat principal de l’Alliance, dans un communiqué. « Nous continuerons à surveiller les données d’importation et à demander des comptes aux contrevenants, où qu’ils se trouvent. »

* La Commission du commerce international des États-Unis doit rendre, le 14 octobre, une décision définitive visant à déterminer si les importations ont causé un préjudice important ou menacé de causer un préjudice aux fabricants nationaux. Si la commission se prononce en faveur de ces mesures, le ministère du Commerce devrait publier des ordonnances définitives relatives aux droits de douane en novembre.

* Cette affaire constitue le dernier épisode en date d’un différend commercial de longue date concernant les importations de produits solaires. Les États-Unis ont imposé pour la première fois des droits antidumping et antisubventions sur les produits solaires chinois en 2012, ce qui a incité les fabricants de ce pays à délocaliser leur production vers d’autres pays asiatiques.