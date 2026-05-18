Le ministère américain de la Justice va abandonner les poursuites pénales contre l'Indien Gautam Adani

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Le ministère américain de la Justice s'apprête à abandonner les poursuites pénales pour fraude à l'encontre de Gautam Adani , un milliardaire indien qui s'est engagé à investir 10 milliards de dollars dans l'économie américaine, selon des documents judiciaires rendus publics lundi.