Le médicament Ideaya contre le cancer de l'œil atteint l'objectif principal de l'essai à un stade intermédiaire ou avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ideaya Biosciences IDYA.O a déclaré lundi que son médicament contre un type de cancer de l'œil avait atteint l'objectif principal d'un essai de stade intermédiaire à avancé, après avoir montré une amélioration de la survie des patients sans progression de la maladie.
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