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Le médicament Ideaya contre le cancer de l'œil atteint l'objectif principal de l'essai à un stade intermédiaire ou avancé
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ideaya Biosciences IDYA.O a déclaré lundi que son médicament contre un type de cancer de l'œil avait atteint l'objectif principal d'un essai de stade intermédiaire à avancé, après avoir montré une amélioration de la survie des patients sans progression de la maladie.

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