Le médicament Ideaya contre le cancer de l'œil atteint l'objectif principal de l'essai à un stade intermédiaire ou avancé

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Ideaya Biosciences IDYA.O a déclaré lundi que son médicament contre un type de cancer de l'œil avait atteint l'objectif principal d'un essai de stade intermédiaire à avancé, après avoir montré une amélioration de la survie des patients sans progression de la maladie.