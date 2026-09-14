Le médicament de Definium contre l'anxiété et la dépression, à base de LSD, remporte un nouveau succès lors d'un essai clinique

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* Ce médicament a également été utilisé pour traiter la dépression lors d'un essai clinique mené en juin

* Des succès constants en phase avancée, ce qui est inhabituel en neuropsychiatrie – selon un analyste

* Definium prévoit de déposer une demande d'autorisation auprès de la FDA au cours du premier semestre 2027

(Mises à jour accompagnées de commentaires de la direction tout au long de l'article)

par Kamal Choudhury et Puyaan Singh

Definium Therapeutics DFTX.O a annoncé lundi que son traitement à base de LSD avait réduit les symptômes du trouble anxieux généralisé lors d’une deuxième étude de phase avancée couronnée de succès portant sur cette affection.

L'action a progressé de 5 % à l'annonce de cette nouvelle.

Une dose unique de 100 microgrammes de DT120, un comprimé à dissolution rapide de lysergide, ou LSD, a réduit les scores sur une échelle d’anxiété de 9,8 points après 12 semaines, contre une baisse de 4,7 points pour le placebo, a indiqué la société.

L’enthousiasme des autorités réglementaires et des investisseurs pour les thérapies à base de substances psychédéliques ont contribué à faire presque tripler le cours de l’action Definium cette année.

Le DT120 avait significativement réduit les symptômes d’anxiété lors du premier essai consacré au TAG, avait déclaré Definium en août. Le directeur général Robert Barrow a déclaré avant la publication des résultats de lundi que le fait de disposer de deux études permettait de répondre « aux questions concernant l’attribution des facteurs à l’origine de l’effet du médicament », alors que la société prévoit de déposer une demande d’autorisation auprès de la FDA américaine au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Le médicament s’est également révélé efficace dans le traitement de la dépression lors d’une autre étude de phase avancée, avait déclaré Definium en juin . La société vise une indication élargie pour traiter à la fois le TAG et la dépression, sans intervalle de dosage fixe.

« Il est vraiment fascinant de voir trois essais consécutifs qui montrent des bénéfices d’une cohérence étonnante – ce n’est tout simplement pas quelque chose que l’on observe habituellement dans le domaine de la neuropsychologie », a déclaré Gavin Clark-Gartner, analyste chez Evercore ISI.

Le TAG touche environ 26 millions d'adultes aux États-Unis et est généralement traité à l'aide d'antidépresseurs, de médicaments anxiolytiques et de psychothérapie. Aucun nouveau traitement n'a été approuvé depuis près de deux décennies.

Robert Barrow a indiqué qu’environ 8 000 centres de psychiatrie interventionnelle sont en activité aux États-Unis, et que si la moitié d’entre eux traitaient deux patients sous DT120 chaque mois, le volume annuel de traitements s’élèverait à environ 100 000 patients.

Les 245 patients participant à ce nouvel essai ont reçu soit 100 microgrammes de DT120, soit une dose plus faible de 50 microgrammes, soit un placebo.

L’efficacité supérieure de la dose de 100 microgrammes par rapport à celle de 50 microgrammes « nous facilite évidemment les discussions (avec les autorités réglementaires) », a déclaré Robert Barrow.