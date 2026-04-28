Le médicament de Boehringer-Zealand entraîne une perte de poids de 16,6 % lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des citations du directeur général aux paragraphes 4 à 7, et de la réaction du marché au paragraphe 12)

Boehringer Ingelheim a déclaré mardi que son médicament expérimental contre l'obésité avait entraîné une perte de poids moyenne d' s allant jusqu'à 16,6 % lors d'un essai de phase avancée, alors que le laboratoire pharmaceutique allemand non coté en bourse cherche à rattraper les pionniers du secteur, Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'essai de phase III a montré que les patients traités au survodutide avaient perdu 16,6 % de leur poids corporel après 76 semaines, contre 3,2 % dans le groupe placebo, a indiqué Boehringer dans un communiqué.

Les participants étaient des adultes obèses ou en surpoids ne souffrant pas de diabète de type 2.

Le survodutide imite le GLP-1, une hormone intestinale coupe-faim ciblée par des médicaments injectables tels que le Wegovy de Novo, mais imite également le glucagon, une hormone intestinale. Certains développeurs espèrent que cette combinaison favorisera la perte de poids.

Le directeur général de Boehringer, Shashank Deshpande, a déclaré à Reuters qu'il pensait que la composante glucagon du survodutide pourrait aider l'entreprise à se démarquer sur le marché de l'obésité, car le médicament cible non seulement la perte de poids, mais aussi la qualité de cette perte.

« Avec la composante GLP-1, on obtient une réduction de l'appétit et donc une perte de poids, et avec la composante glucagon, on dispose d'un médicament qui agit directement sur la graisse hépatique, améliorant potentiellement les processus métaboliques », a déclaré M. Deshpande.

« Nous avons également examiné les données relatives à la composition corporelle. Et là, nous avons constaté que le survodutide réduit de manière significative la graisse viscérale, cette graisse nocive pour le métabolisme », a-t-il ajouté.

Boehringer a acquis en 2011 les droits exclusifs de développement et de commercialisation du survodutide auprès de la société danoise Zealand Pharma ZELA.CO , qui a droit à des redevances sur les revenus mondiaux.

Les résultats complets de l'étude de phase III, baptisée SYNCHRONIZE-1, seront présentés lors des sessions scientifiques 2026 de l'American Diabetes Association, prévues du 5 au 8 juin. La société de biotechnologie Altimmune développe un médicament basé sur les effets des deux mêmes hormones de l' .

Début 2024, le survodutide a donné des résultats prometteurs en phase intermédiaire dans le traitement de la stéatose hépatique, également connue sous le nom de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, ou MASH.

À 07h32 GMT, l'action Zealand Pharma avait progressé de 3,5 %.