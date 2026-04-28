 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le médicament de Boehringer-Zealand entraîne une perte de poids de 16,6 % lors d'un essai clinique de phase avancée
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 09:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des citations du directeur général aux paragraphes 4 à 7, et de la réaction du marché au paragraphe 12)

Boehringer Ingelheim a déclaré mardi que son médicament expérimental contre l'obésité avait entraîné une perte de poids moyenne d' s allant jusqu'à 16,6 % lors d'un essai de phase avancée, alors que le laboratoire pharmaceutique allemand non coté en bourse cherche à rattraper les pionniers du secteur, Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'essai de phase III a montré que les patients traités au survodutide avaient perdu 16,6 % de leur poids corporel après 76 semaines, contre 3,2 % dans le groupe placebo, a indiqué Boehringer dans un communiqué.

Les participants étaient des adultes obèses ou en surpoids ne souffrant pas de diabète de type 2.

Le survodutide imite le GLP-1, une hormone intestinale coupe-faim ciblée par des médicaments injectables tels que le Wegovy de Novo, mais imite également le glucagon, une hormone intestinale. Certains développeurs espèrent que cette combinaison favorisera la perte de poids.

Le directeur général de Boehringer, Shashank Deshpande, a déclaré à Reuters qu'il pensait que la composante glucagon du survodutide pourrait aider l'entreprise à se démarquer sur le marché de l'obésité, car le médicament cible non seulement la perte de poids, mais aussi la qualité de cette perte.

« Avec la composante GLP-1, on obtient une réduction de l'appétit et donc une perte de poids, et avec la composante glucagon, on dispose d'un médicament qui agit directement sur la graisse hépatique, améliorant potentiellement les processus métaboliques », a déclaré M. Deshpande.

« Nous avons également examiné les données relatives à la composition corporelle. Et là, nous avons constaté que le survodutide réduit de manière significative la graisse viscérale, cette graisse nocive pour le métabolisme », a-t-il ajouté.

Boehringer a acquis en 2011 les droits exclusifs de développement et de commercialisation du survodutide auprès de la société danoise Zealand Pharma ZELA.CO , qui a droit à des redevances sur les revenus mondiaux.

Les résultats complets de l'étude de phase III, baptisée SYNCHRONIZE-1, seront présentés lors des sessions scientifiques 2026 de l'American Diabetes Association, prévues du 5 au 8 juin. La société de biotechnologie Altimmune développe un médicament basé sur les effets des deux mêmes hormones de l' .

Début 2024, le survodutide a donné des résultats prometteurs en phase intermédiaire dans le traitement de la stéatose hépatique, également connue sous le nom de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, ou MASH.

À 07h32 GMT, l'action Zealand Pharma avait progressé de 3,5 %.

Valeurs associées

ALTIMMUNE
2,6300 USD NASDAQ -4,01%
ELI LILLY & CO
851,530 USD NYSE -2,62%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
ZEALAND PHARMA
301,600 DKK LSE Intl +0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géant automobile Volkswagen, fleuron en crise d'une industrie allemande plombée notamment par son retard dans l'électrique, a encore vu ses bénéfices fondre au premier trimestre ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Volkswagen s'enfonce dans la crise et veut tailler encore dans ses coûts
    information fournie par AFP 30.04.2026 10:57 

    Le géant automobile Volkswagen, fleuron en crise d'une industrie allemande plombée notamment par son retard dans l'électrique, a encore vu ses bénéfices fondre au premier trimestre et veut accélérer la réduction de ses coûts pour retrouver sa rentabilité. Le résultat ... Lire la suite

  • Un policier iranien durant une rassemblement de partisans du pouvoir en soutien au guide suprême Ayatollah Mojataba Khamenei à Téhéran, le 29 avril 2026 ( AFP / - )
    L'Iran défie le blocus américain, le pétrole au plus haut depuis 2022
    information fournie par AFP 30.04.2026 10:53 

    Le président iranien a averti jeudi que le blocus des ports de son pays était "voué à l'échec", en pleine remontée des tensions avec les Etats-Unis qui ont fait bondir les cours du pétrole à 126 dollars le baril, un niveau inédit depuis 2022. Si un cessez-le-feu ... Lire la suite

  • La Société Générale commence 2026 pied au plancher, après une année 2025 record ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    La Société Générale garde le rythme au premier trimestre
    information fournie par AFP 30.04.2026 10:44 

    Après avoir signé une année 2025 record, la Société Générale attaque 2026 du bon pied avec un bénéfice net avoisinant 1,7 milliard d'euros au premier trimestre (+5,5% sur un an), aidé notamment par ses activités de détail. "Nous avons su maintenir une dynamique ... Lire la suite

  • Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mai
    Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mai
    information fournie par Amundi 30.04.2026 10:42 

    Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute. Le mois d'avril a continué d'être marqué par une volatilité élevée, largement alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais les marchés ont en définitive peu réagi, tablant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank