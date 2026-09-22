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Le médicament contre l'obésité de Roche améliore le contrôle glycémique et entraîne une perte de poids de 15,5 % lors d'un essai clinique de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 13:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche ROPC.S a annoncé mardi que son médicament expérimental à double action contre l'obésité avait permis à des patients en surpoids ou obèses atteints de diabète de type 2 de réduire leur glycémie et de perdre en moyenne 15,5 % de leur poids corporel lors d'un essai clinique de phase intermédiaire.

Roche est en concurrence avec de grands laboratoires pharmaceutiques, notamment AstraZeneca AZN.L et Amgen

AMGN.O , pour pénétrer le marché lucratif des médicaments contre l'obésité et défier les leaders du secteur, Eli Lilly

LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO .

Voici plus de détails:

* Le médicament expérimental de Roche, l’enicepatide, est une injection hebdomadaire qui imite les hormones GLP-1 et GIP afin de réduire l’appétit et de réguler la glycémie.

* Les patients ayant reçu 24 milligrammes d’enicepatide, la dose la plus élevée, ont vu leur taux d’HbA1c baisser de manière significative au bout de 48 semaines, ce qui répond aux deux principaux objectifs de l’étude, a déclaré Roche. L’HbA1c est un indicateur de la glycémie sur une période donnée.

* Environ 62 % des patients ont atteint des taux d’HbA1c inférieurs à 5,7 %, ce qui a ramené leur glycémie dans la fourchette normale, a précisé la société.

* Environ 2 % des 447 patients participant à l'étude et prenant de l'énicepatide ont arrêté le traitement en raison d'effets indésirables, contre aucun dans le groupe sous placebo, a-t-elle ajouté.

* La plupart des effets indésirables gastro-intestinaux, fréquents avec cette classe de médicaments, étaient légers à modérés, a précisé la société.

* Roche mise sur les traitements de nouvelle génération sur un marché qui devrait dépasser les 100 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.

* Dans un essai de phase intermédiaire publié en juin, l’enicepatide a aidé des patients en surpoids ou obèses non diabétiques à perdre 22,7 % de leur poids corporel .

* Roche a déclaré qu'elle prévoyait de lancer, au cours du premier semestre 2027, des études de phase avancée portant sur le contrôle glycémique et les résultats cardiovasculaires.

Valeurs associées

AMGEN
412,4800 USD NASDAQ +4,91%
ASTRAZENECA
12 681,000 GBX LSE +0,96%
ELI LILLY & CO
1 176,840 USD NYSE +1,03%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
ROCHE HLDG PC
364,600 CHF Swiss EBS Stocks -0,05%
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