Le médicament contre l'obésité de Rhythm Pharma semble prometteur pour traiter les troubles de poids liés aux tumeurs cérébrales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O a annoncé mardi que son médicament expérimental, administré par injection hebdomadaire, avait contribué à réduire le poids corporel chez des patients atteints d'une forme rare d'obésité due à des lésions cérébrales, selon les données préliminaires d'une étude de phase intermédiaire actuellement en cours.

L'action de la société basée à Boston a progressé de 5% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici les détails:

* La société testait le médicament, le RM-718, chez des patients atteints d’obésité hypothalamique acquise, une affection pouvant survenir après une intervention chirurgicale ou un traitement contre des tumeurs endommageant la partie du cerveau qui contrôle la faim et le poids corporel. Elle se distingue de l’obésité courante liée à l’alimentation et au mode de vie.

* Parmi les 11 patients recrutés, les sept qui ont suivi le traitement pendant 16 semaines ont vu leur indice de masse corporelle (IMC) – une mesure de la graisse corporelle basée sur la taille et le poids – baisser en moyenne de 11,6%.

* "Ces résultats encourageants suggèrent que le RM-718 a le potentiel d’entraîner des réductions cliniquement significatives de l’IMC chez les patients" atteints de cette pathologie, a déclaré David Meeker, directeur général de Rhythm.

* Le RM-718 agit en activant un récepteur cérébral appelé MC4R, qui contribue à réguler la faim et le métabolisme.

* La société a indiqué que l’ampleur de la réduction de l’IMC était similaire aux résultats observés avec ses autres médicaments contre l’obésité, le setmélanotide et le bivamélagon, sur une période comparable.

* Deux patients ont arrêté le traitement en raison d’effets indésirables, notamment des nausées et des problèmes au niveau du site d’injection, tandis qu’un patient s’est retiré de la phase d’extension de l’essai.

* L’autre médicament de la société destiné au traitement de l’obésité hypothalamique acquise, le setmelanotide, est commercialisé sous le nom de marque Imcivree sous forme d’injection quotidienne.

* Par ailleurs, Rhythm a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d’affaires total de 71,3 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), en hausse de 46,9% par rapport aux 48,5 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) de l’année précédente.