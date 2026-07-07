Le médicament contre l'obésité de Kailera atteint l'objectif principal de ses essais cliniques de phase avancée en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails relatifs aux essais cliniques au paragraphe 4, et du contexte aux paragraphes 6 à 9)

Kailera Therapeutics KLRA.O a annoncé mardi que son médicament oral contre l'obésité et le diabète avait atteint l'objectif principal de deux essais cliniques de phase avancée menés en Chine par son partenaire Jiangsu Hengrui Pharmaceutical 600276.SS .

Les laboratoires pharmaceutiques américains se tournent de plus en plus vers la Chine pour obtenir à moindre coût les droits sur des candidats-médicaments prometteurs et accéder à des données préliminaires importantes susceptibles d’ouvrir la voie à des essais cliniques à l’échelle mondiale.

Dans l'essai sur l'obésité, le médicament, le HRS-7535, a permis une perte de poids moyenne allant jusqu'à 10,9% à la semaine 44 et jusqu'à 11,1% à la semaine 50.

Dans l’essai sur le diabète, le médicament s’est également révélé non inférieur à la dapagliflozine d'AstraZeneca AZN.L , à toutes les doses, en termes de réduction des taux d’HbA1c, un marqueur clé de la glycémie à long terme. Plus de 2 000 participants ont reçu ce médicament dans le cadre d'essais cliniques menés en Chine. Kailera a indiqué qu’aucun signe de toxicité hépatique n’avait été observé dans ces deux essais.

Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO dominent actuellement la course aux médicaments contre l'obésité, mais le secteur se densifie rapidement, alors que des acteurs nouveaux et établis se précipitent pour conquérir un marché qui devrait atteindre 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Kailera Therapeutics a été créée en octobre 2024 avec un financement initial de 400 millions de dollars et quatre candidats-médicaments contre l’obésité sous licence de Hengrui. En février, Kailera a annoncé que la version orale de son médicament phare, le ribupatide, avait permis à des patients de perdre jusqu’à 12,1% de leur poids corporel au bout de 26 semaines, dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire menée en Chine. Kailera poursuit également le développement du HRS-7535 dans le cadre d'un essai clinique mondial de phase intermédiaire mené chezdes adultes en surpoids ou obèses. L’essai a débuté en avril et les résultats sont attendus l’année prochaine.