Le médicament à base de GLP-1 de Kailera atteint l'objectif principal de ses essais cliniques de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kailera Therapeutics KLRA.O a annoncé mardi que son médicament à base de GLP-1 destiné aux patients atteints de diabète et d'obésité avait atteint l'objectif principal de deux essais cliniques de phase avancée.