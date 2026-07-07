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Le médicament à base de GLP-1 de Kailera atteint l'objectif principal de ses essais cliniques de phase avancée
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kailera Therapeutics KLRA.O a annoncé mardi que son médicament à base de GLP-1 destiné aux patients atteints de diabète et d'obésité avait atteint l'objectif principal de deux essais cliniques de phase avancée.

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