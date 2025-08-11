Le marché du pétrole brut parie sur le fait que les menaces de Donald Trump sur l'Inde sont vaines : Russell

(Il s'agit d'une répétition d'un article publié lundi. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Clyde Russell

La réaction plutôt optimiste du marché du pétrole brut aux menaces des États-Unis à l'encontre de l'Inde concernant ses achats continus de pétrole russe est en fait un pari sur le fait que très peu de choses se produiront en réalité.

Le président Donald Trump a cité les importations indiennes de brut russe lorsqu'il a imposé, le 6 août, des droits de douane supplémentaires de 25 % sur les importations en provenance de l'Inde, qui devraient entrer en vigueur le 28 août.

Si le nouveau tarif douanier entre effectivement en vigueur, il portera le taux de certains produits indiens à 50 %, un niveau suffisamment élevé pour mettre un terme aux importations américaines en provenance de l'Inde, qui totalisaient près de 87 milliards de dollars en 2024.

Comme pour tout ce qui concerne Donald Trump, il convient d'être prudent, compte tenu de son historique de volte-face et de revirements.

On ne sait pas non plus exactement ce que Donald Trump cherche en fin de compte, même s'il semble qu'à court terme, il veuille accroître son influence sur le président russe Vladimir Poutine avant leur rencontre prévue en Alaska cette semaine, et qu'il utilise l'Inde pour y parvenir.

Il n'est pas certain que Donald Trump aille jusqu'au bout de sa démarche en imposant des droits de douane supplémentaires à l'Inde, même si les chances d'un accord de paix en Ukraine semblent faibles, ce qui signifie que la meilleure façon pour l'Inde d'éviter les droits de douane serait d'acquiescer et de cesser d'acheter du pétrole russe.

Mais ce résultat n'est tout simplement pas reflété dans les prix actuels du pétrole brut.

Les contrats à terme de référence mondiale Brent LCOc1 se sont affaiblis depuis l'annonce par Donald Trump de tariffs douaniers plus élevés sur l'Inde, tombant jusqu'à 65,81 dollars le baril au début des échanges asiatiques lundi, le niveau le plus bas en deux mois.

Il s'agit d'un prix qui écarte totalement toute menace pour les approvisionnements mondiaux et qui suppose que l'Inde continuera d'acheter du brut russe aux volumes actuels ou qu'elle sera en mesure de trouver facilement des substituts appropriés sans resserrer le marché mondial.

Ces hypothèses sont-elles raisonnables?

Les antécédents du marché du pétrole brut sont assez remarquables en ce sens qu'il s'adapte rapidement aux nouvelles réalités géopolitiques et que les pics de prix ont tendance à être de courte durée.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a fait bondir les prix du brut vers 150 dollars le baril, les pays européens et d'autres pays occidentaux ayant renoncé à acheter du brut russe.

Mais en l'espace de quatre mois, le prix est revenu en dessous de ce qu'il était avant l'attaque de Moscou contre son voisin, car le marché a simplement réacheminé le pétrole russe, désormais vendu à prix réduit, vers la Chine et l'Inde.

En d'autres termes, le flux de pétrole autour du globe s'est déplacé, mais les volumes disponibles pour les importateurs sont restés pratiquement les mêmes.

DIFFÉRENT CETTE FOIS-CI?

Mais ce que Donald Trump propose aujourd'hui est quelque peu différent. Il semble qu'il veuille exclure les barils russes du marché afin d'exercer une pression financière sur Moscou pour qu'elle conclue un accord sur l'Ukraine.

Il n'y a en effet que deux grands acheteurs de brut russe: l'Inde et la Chine.

La Chine, premier importateur mondial de brut, a plus de poids auprès de Donald Trump étant donné la dépendance des États-Unis et de l'Occident à l'égard de son pétrole raffiné et d'autres minerais.

L'Inde est dans une position moins forte, en particulier les raffineurs privés comme Reliance Industries RELI.NS , qui voudront conserver leurs relations d'affaires et leur accès aux économies occidentales.

L'Inde a importé environ 1,8 million de barils par jour de brut russe au cours du premier semestre, soit environ 37 % de ses importations totales, selon les données compilées par les analystes de matières premières Kpler.

Environ 90 % des importations russes provenaient des ports européens de la Russie et étaient principalement de qualité "Oural".

Il s'agit d'un brut moyennement acide qui poserait des problèmes aux raffineurs indiens s'ils cherchaient à remplacer toutes leurs importations d'Oural par des qualités similaires en provenance d'autres fournisseurs.

Il existe des qualités similaires au Moyen-Orient, comme l'Arab Light d'Arabie saoudite et le Basrah Light d'Irak, mais il est probable que les prix augmenteraient si l'Inde cherchait à obtenir davantage de ces bruts.

Si les raffineurs chinois étaient en mesure d'absorber la majeure partie du brut russe abandonné par l'Inde, cela pourrait permettre de réorganiser les flux, mais cela ne semble pas être la volonté de Donald Trump.

Donald Trump et ses conseillers pensent peut-être qu'il y a suffisamment de capacité de production de brut en réserve aux États-Unis et ailleurs pour faire face à la perte de 2 millions de bpj d'approvisionnements russes.

Mais la mise à l'épreuve de cette théorie pourrait bien entraîner une hausse des prix, en particulier pour certains types de bruts moyens qui seraient en pénurie.

Il est simpliste de dire qu'une augmentation de la production américaine peut approvisionner les raffineurs indiens, car cela signifierait que ces raffineurs devraient être prêts à accepter un mélange différent de produits raffinés, notamment à produire moins de diesel, puisque les bruts légers américains ont tendance à produire davantage de produits tels que l'essence.

Pour l'instant, le marché du pétrole brut part du principe que la situation Donald Trump/Inde/Russie se terminera par un nouveau TACO, l'acronyme de Trump Always Chickens Out.

Mais la réalité risque d'être un peu plus désordonnée, car certains raffineurs indiens se retirent des importations en provenance de Russie, certains raffineurs chinois peuvent acheter davantage et, une fois de plus, le marché du pétrole est entraîné dans un tourbillon géopolitique.

