[Le marché du lundi] éco - Divergence de perception entre le FMI et la BCE

Karamo Kaba, Directeur des études économiques



Le Fonds monétaire international (FMI) a dressé un portrait très sombre de l'activité mondiale. Selon l'Institution, le rythme de progression du PIB mondial devrait s'écrouler de -5,9% cette année suivi d'une reprise de 5,4% en 2021. Parmi les régions qui vont subir de plein fouet les effets de la pandémie de Covid-19, on retrouve la zone Euro qui est en passe de vivre une sévère récession (-10,2% en 2020). Cette vision apocalyptique du FMI sur la zone Euro tranche avec le ton plutôt rassurant de la Banque centrale européenne (BCE) pour qui le « pire est probablement passé. » Cela n'a toutefois pas suffi à contrebalancer la hausse grandissante de plusieurs facteurs de risque, à commencer par la multiplication des cas de Coronavirus aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Europe. Dans la mesure où la propagation de la pandémie s'accélère dans un nombre croissant d'Etats américains, les investisseurs ont commencé à craindre un retour des mesures de confinement, à l'image de ce qui s'est passé en Floride et au Texas. Ce qui explique le changement d'humeur sur les

places financières après un bon début de semaine.