Le marché de prédiction Kalshi s'apprêterait à lancer des « perp » sur le pétrole brut américain, selon une source

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par Anirban Sen et Pritam Biswas

Kalshi s'apprête à déposer auprès des autorités réglementaires américaines un contrat à durée indéterminée sur le pétrole brut West Texas Intermediate, a déclaré une source proche du dossier, élargissant ainsi l'offre de cette start-up spécialisée dans les marchés prédictifs au-delà des cryptomonnaies et des métaux.

La demande, qui devrait être déposée dès la semaine prochaine auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine, visera à obtenir l’autorisation de négocier ces contrats à durée indéterminée 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, a précisé la source, qui a souhaité garder l’anonymat car ces projets n’ont pas encore été rendus publics.

S’il est approuvé, le contrat sur le pétrole brut WTI serait le premier produit à terme perpétuel lié au pétrole à être négocié sur une plateforme réglementée aux États-Unis, suite à la forte demande pour des instruments similaires sur des bourses décentralisées offshore telles qu’Hyperliquid.

Les contrats à terme perpétuels, ou « perps », sont des contrats dérivés sans date d’échéance, permettant aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à les renouveler. Ces produits offrent également des niveaux d’effet de levier élevés, permettant aux investisseurs d’amplifier les gains, mais aussi les pertes, liés aux fluctuations du marché.

Cette initiative souligne la stratégie plus large de Kalshi visant à concurrencer les opérateurs boursiers traditionnels en s’étendant, au-delà des contrats événementiels, à toute une gamme de classes d’actifs grâce aux contrats à terme perpétuels.

Kalshi a déjà déposé des demandes auprès des autorités de régulation pour lancer des contrats perpétuels liés à des indices boursiers et aux métaux . Selon les médias, la société a également déposé des demandes concernant des contrats perpétuels sur devises et taux d’intérêt, tandis que la CFTC a indiqué que les contrats liés à de nouvelles classes d’actifs seraient examinés au cas par cas.

En début d’année, la CFTC a approuvé les premiers contrats à terme perpétuels aux États-Unis pour la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O et la start-up de marché de prédiction Kalshi.

CONTRAINTES JURIDIQUES

Kalshi a structuré son nouveau contrat de manière à contourner les préoccupations réglementaires soulevées lors d’un examen mené par la CFTC sur les contrats à terme 24/7 et les contrats perpétuels sur l’énergie, selon la source.

L’autorité de régulation a fixé au 26 août la date limite pour les commentaires publics sur une proposition visant à autoriser les transactions 24 heures sur 24 de contrats à terme standardisés et à permettre les contrats perpétuels liés à des matières premières énergétiques livrées physiquement ou stockables.

Plus tôt cette année, la CFTC avait suspendu la cotation d’un contrat qui aurait permis au CME Group CME.O de lancer des opérations 24 heures sur 24 sur les contrats à terme sur le pétrole brut.