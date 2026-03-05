 Aller au contenu principal
Le manque de capacité des camions permet aux chemins de fer américains de récupérer du fret
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Apratim Sarkar

Les chemins de fer américains, dont CSX Corp CSX.O , Union Pacific UNP.N et BNSF , s'efforcent de récupérer le fret des camionneurs, alors que le resserrement des capacités de camionnage et l'augmentation des tarifs de transport routier renforcent la position concurrentielle du rail.

Pendant des années, la faiblesse des tarifs de camionnage et une plus grande flexibilité ont aidé les transporteurs routiers à s'emparer de marchandises qui auraient pu être transportées par rail, ce qui a pesé sur les volumes ferroviaires et limité le pouvoir de fixation des prix.

Cette dynamique est en train de changer, du moins temporairement.

Le courtier en fret C.H. Robinson CHRW.O a déclaré que la capacité de camionnage se réduit à mesure que les petits transporteurs quittent le marché et que le contrôle fédéral des exigences en matière de permis de conduire, de sécurité et d'assurance s'intensifie.

Cette pression supplémentaire réduit l'offre de conducteurs et augmente les coûts d'exploitation.

Selon DAT Freight & Analytics, une référence pour les prix du marché spot, les tarifs spot nationaux pour les camionnettes ont augmenté à 2,43 dollars par mile en février, contre 2,03 dollars l'année précédente.

Les chemins de fer ne publient pas de tarifs spot standardisés, ce qui rend les comparaisons directes difficiles.

"Le resserrement du marché du transport de lots complets pourrait soutenir les volumes et les prix du transport intermodal intérieur, en particulier sur les itinéraires de courte durée où la concurrence avec le camionnage routier est généralement la plus intense", a déclaré Fadi Chamoun, analyste chez BMO Capital Markets.

Le fret intermodal, c'est-à-dire les marchandises transportées dans des conteneurs qui peuvent être transférés entre les navires, les camions et les trains, est un champ de bataille essentiel entre les deux secteurs.

LES PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES

Chamoun a déclaré que les chemins de fer de l'Est, CSX Corp

CSX.O et Norfolk Southern NSC.N , pourraient en bénéficier de manière disproportionnée en raison de leur plus grande exposition au trafic intermodal dans les couloirs densément peuplés.

CSX a déclaré à Reuters que la conversion du fret des camions reste une priorité pour ses activités intermodales. Après des années de surcapacité autoroutière, elle voit maintenant des opportunités de capturer des volumes rentables.

La société a déclaré qu'elle agrandissait ses terminaux et travaillait avec les autorités portuaires pour développer des plates-formes intérieures plus proches des marchés finaux.

Jennifer Hamann, directrice financière d'Union Pacific, a déclaré aux investisseurs lors d'une conférence de Barclays que le leader du secteur s'attendait à ce qu'environ 75 % de la croissance des nouvelles activités se fasse "en dehors de la route".

La société a ajouté que son acquisition prochaine de Norfolk Southern, qui créera le premier réseau ferroviaire d'un océan à l'autre, pourrait permettre de retirer environ 2 millions de camions des routes américaines.

BNSF, qui appartient à Berkshire Hathaway BRKa.N , a déclaré avoir investi dans l'agrandissement de terminaux à Chicago, Dallas-Fort Worth et Phoenix afin de se préparer à un rebond potentiel.

"Les nouveaux expéditeurs et nos grands clients traditionnels se tournent de plus en plus vers le rail pour des raisons de capacité, de coûts et de durabilité", a déclaré Jon Gabriel, vice-président du groupe pour les produits de consommation, à Reuters.

Il a estimé qu'une part importante de la croissance attendue des chemins de fer proviendrait du transfert du fret des autoroutes, citant le corridor Los Angeles-Chicago comme un moteur essentiel.

CHANGEMENT STRUCTUREL - OU CYCLIQUE

Drew Roy, directeur de l'intermodalité chez le courtier en fret Traffix, a déclaré que ce qui semblait d'abord être un resserrement saisonnier de la capacité de camionnage pourrait refléter un changement plus profond.

"Il y a quelques semaines, j'aurais dit qu'il s'agissait d'un phénomène saisonnier. Mais avec la perte de chauffeurs CDL (Commercial Driver's License) à travers les Etats-Unis, je pense que nous assistons à un changement structurel", a-t-il déclaré, notant que la capacité a commencé à se resserrer à la mi-janvier lorsque les tempêtes hivernales ont frappé et que les taux au comptant ont grimpé.

Le rail intermodal a généralement besoin d'un avantage de coût de 15 % pour gagner du fret, a déclaré Roy, mais à mesure que les tarifs des camions augmentent, le rail devient compétitif sur davantage d'itinéraires, y compris sur des trajets aussi courts que 750 milles.

Il a toutefois précisé que cet avantage pourrait ne pas durer.

"Il s'agit d'une activité cyclique", a déclaré Roy, notant que lorsque la capacité des camions s'assouplit, le pouvoir de fixation des prix revient généralement aux autoroutes.

