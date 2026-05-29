Le maïs au CBOT pourrait retester le seuil de soutien à 4,52 $

Une analyse de projection de la tendance baissière à partir de 4,84-1/4 $ révèle un support à 4,52 $, qui a déclenché un rebond qui semble s'être achevé, puisqu'il a échoué à deux reprises à dépasser la résistance à 4,58-1/4 $.

Cette analyse de projection suggère une zone cible comprise entre 4,42 $ et 4,48-1/4 $. La résistance immédiate se situe à 4,56 $; une cassure au-dessus de ce niveau pourrait entraîner une hausse vers 4,58-1/4 $.

Sur le graphique journalier, une large figure de consolidation se développe, suggérant un objectif autour de 4,49-1/2 $. Le contrat a peu de chances de passer sous 4,49-1/2 $ et de chuter vers 4,43-1/4 $, car cette consolidation pourrait s'avérer être une figure de continuation haussière.

La baisse pourrait s'arrêter aux alentours de 4,49-1/2 $

** Wang Tao est analyste de marché chez Reuters, spécialisé dans les matières premières et les aspects techniques de l'énergie. Les opinions exprimées sont les siennes. Ses analyses sont publiées en exclusivité sur la plateforme Workspace, un produit de la Bourse de Londres.

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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