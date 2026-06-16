Le lancement des options SpaceX suscite une demande record, les investisseurs se ruant sur les titres du secteur spatial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des données de marché; ajout de nouveaux commentaires aux paragraphes 3 et 4)

* Environ 1,3 million de contrats ont été négociés à 14 h 00 (heure de l'Est), selon les données de Trade Alert

* Les flux haussiers dominent; les options d'achat ont dépassé les options de vente dans un rapport de 1,4 pour 1

* Les options SpaceX se classent au troisième rang des contrats les plus négociés parmi ceux portant sur une seule entreprise

par Saqib Iqbal Ahmed et Laura Matthews

Les échanges sur les options SpaceX SPCX.O ont démarré mardi avec un volume record et une activité haussière dominante, soulignant la forte demande des investisseurs pour un nouveau moyen de parier sur l’avenir de la société aérospatialed’Elon Musk .

Quelque 1,3 million de contrats SpaceX avaient été négociés à 14 h 00 (heure de l’Est) (18 h 00 GMT), dépassant largement les débuts des options Meta Platforms META.O — alors connue sous le nom de Facebook — en 2012, qui détenaient jusqu’alors le record de volume pour un premier jour avec environ 365 000 contrats, selon les données de Trade Alert. " Nous n’avons jamais rien vu de tel ", a déclaré Henry Schwartz, responsable mondial de l’engagement client chez Cboe Global Markets.

Même si l’on s’attendait à ce que les options sur SpaceX soient très prisées, le volume des transactions n’en reste pas moins " impressionnant ", a ajouté M. Schwartz.

En valeur, plus de 2 milliards de dollars de primes d’options SpaceX ont été échangés.

"Le volume précoce des options laisse présager un nouveau succès pour SpaceX", a déclaré Seth Hickle, directeur des investissements chez Mindset Wealth Management.

Les options confèrent à leurs détenteurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre des actions du fabricant de fusées et de vaisseaux spatiaux à un prix prédéterminé, dans un délai défini. Elles offrent aux investisseurs un moyen peu coûteux de s’exposer au titre d’une entreprise et peuvent également servir à se couvrir contre le risque ou à spéculer sur les fluctuations de cours.

"Les investisseurs continuent de rechercher le potentiel de hausse des valeurs à fort bêta liées à l’IA et au secteur spatial", a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie en produits dérivés chez Susquehanna, un teneur de marché, soulignant le flux important d’options sur SpaceX. Selon les données de Trade Alert, les options d’achat sur SpaceX l’emportent sur les options de vente dans un rapport de 1,4 pour 1.

Les options d’achat confèrent à l’acheteur le droit d’acheter une action à un prix fixé avant une date donnée, tandis que les options de vente lui donnent le droit de vendre à un prix fixé.

La demande d’options s’est orientée vers les options d’achat haussières, a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d’analyse d’options SpotGamma, ajoutant que cela avait probablement contribué à faire grimper le cours de l’action en début de séance.

Une forte hausse du volume des options peut parfois entraîner des fluctuations du cours de l’action sous-jacente, car les courtiers en options, qui facilitent les transactions en prenant la contrepartie des opérations sur options, achètent et vendent des actions pour couvrir leur propre risque.

Les courtiers ayant vendu des options d’achat sur SpaceX devraient acheter des quantités croissantes d’actions SpaceX pour se prémunir contre une hausse du cours, ce qui ferait grimper le titre — une dynamique connue sous le nom de "gamma squeeze".

Tesla, autre chouchou du marché des options, est connu pour avoir connu des "gamma squeezes", ont indiqué les analystes.

FORTE DEMANDE

Les options sur SpaceX figuraient mardi au troisième rang des contrats les plus négociés parmi les sociétés individuelles, devancées uniquement par Tesla TSLA.O et Nvidia NVDA.O , selon les données de Trade Alert. La bonne performance des options sur SpaceX fait suite à un début en fanfare vendredi, lorsque l’action de la société a bondi de plus de 25 %, portant sa capitalisation boursière au-delà des 2 000 milliards de dollars, les investisseurs se ruant pour parier sur l’empire tentaculaire de l’entreprise, qui s’étend des fusées à l’intelligence artificielle. Selon M. Schwartz, de Cboe, les flux d’options observés mardi semblaient principalement le fait des investisseurs particuliers, d’après les données de transactions de la bourse. Rocky Fishman, fondateur d’Asym 500, une société fournissant des données et des analyses sur le marché des options, a déclaré que SpaceX était " en passe de développer l’un des écosystèmes de produits dérivés les plus riches du marché boursier des actions individuelles ". "Le volume élevé des actions, une base d’investisseurs qui recoupe celle de Tesla – où les options sont très présentes – et la demande de couverture sont autant de raisons de s’attendre à des volumes d’options très élevés sur SpaceX dès le départ", a indiqué M. Fishman dans une note. Toutefois, les contratsd’options devraient afficher une forte volatilité et des écarts importants entre cours acheteur et vendeur en raison de la forte demande et du nombre limité d’actions en circulation, a-t-il ajouté. L'action SpaceX a grimpé de plus de 14 % mardi , portant sa capitalisation boursière au-delà de celle d’Amazon.com et, brièvement, au-dessus de celle de Microsoft, ce qui la classe parmi les cinq entreprises les plus valorisées quelques jours seulement après son entrée en bourse retentissante.