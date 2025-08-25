 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Kazakhstan poursuit son action en infligeant une amende de 4,4 milliards de dollars au consortium Kashagan
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte à partir du paragraphe 3)

Selon un document officiel et une source, le département écologique régional du Kazakhstan s'apprête à infliger une amende d'environ 4,4 milliards de dollars à un consortium international qui exploite le gisement pétrolier géant de Kashagan, dans le cadre d'une longue bataille juridique.

Le consortium NCOC, qui comprend Eni ENI.MI , Shell

SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA et ExxonMobil XOM.N , a déclaré que ses actionnaires n'étaient pas du tout d'accord avec une telle amende et qu'ils continueraient à utiliser toutes les voies de recours disponibles contre la décision.

Le gouvernement du Kazakhstan a initialement infligé à NCOC une amende de 2 300 milliards de tenges - qui valait alors 5,4 milliards de dollars - au début de 2023 pour des violations écologiques liées à une inspection des installations de traitement du gaz de Kashagan en 2022, lorsque les autorités ont déclaré avoir découvert des volumes excessifs de soufre toxique sur le site.

L'opérateur du consortium a nié les accusations et a fait appel.

Début août, un tribunal d'Astana a suspendu le litige entre les compagnies pétrolières exploitant le champ de Kashagan et le département de l'écologie de la région d'Atyrau. Toutefois, selon la source et le document officiel, le département continuera à faire valoir ses droits.

Depuis des années, le Kazakhstan est en conflit avec les compagnies pétrolières internationales au sujet des coûts, et a déposé des plaintes de plusieurs milliards de dollars à leur encontre.

Les compagnies affirment que le gouvernement cherche simplement à augmenter ses parts dans des projets pétroliers et gaziers clés, ce qui équivaut à un "nationalisme des ressources".

Les autorités kazakhes ont rejeté ces critiques, affirmant que leur objectif était de maîtriser les coûts gonflés par les majors occidentales.

Le pays tire l'essentiel de sa production pétrolière des gisements de Tengiz, Karachaganak et Kashagan, qui ont été exploités avec l'aide des grandes compagnies pétrolières internationales.

En 2023, il a également déposé des plaintes contre les groupes exploitant les gisements de Kashagan et de Karachaganak, pour des montants respectifs de plus de 13 milliards de dollars et de 3,5 milliards de dollars, en raison de coûts contestés.

(1 $ = 534,8900 tenges)

Pétrole et parapétrolier

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

