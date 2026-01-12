 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 13:01

(Actualisé avec futurs sur indices ; American Express, Synchrony Financial, Bread Financial, Capital One)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,73% pour le Dow Jones .DJI , de 0,64% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,87% pour le Nasdaq .IXIC :

* UBER UBER.N doit comparaître cette semaine à Phoenix, en Arizona, dans le cadre d'un procès intenté par une femme qui affirme avoir été agressée sexuellement par un chauffeur qu'elle avait réservé via l'application.

* Les valeurs du SECTEUR FINANCIER américain chutent lundi en avant-Bourse, après que le président Donald Trump a appelé à plafonner pendant un an les taux d'intérêt des cartes de crédit, menaçant ainsi une source de revenus essentielle pour les banques et autres prêteurs.

Vendredi, Donald Trump a appelé à un plafonnement de 10% à compter du 20 janvier, sans donner de détails sur la manière dont il comptait contraindre les entreprises à s'y conformer.

JPMORGAN CHASE JPM.N et BANK OF AMERICA BAC.N cèdent 2,8% et 2,6% respectivement avant la cloche, tandis que CITIGROUP C.N perd 4,1% et WELLS FARGO WFC.N abandonne 2,4%.

AMERICAN EXPRESS AXP.N abandonne 4,8%, tandis que les sociétés de crédit à la consommation telles que SYNCHRONY FINANCIAL SYF.N , BREAD FINANCIAL BFH.N et CAPITAL ONE

COF.N perdent entre 10,5% et 11,6%.

* EXXON MOBIL XOM.N - Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'il pourrait empêcher la major américaine d'investir au Venezuela après que son PDG a qualifié le pays de "non-investissable" lors d'une réunion à la Maison blanche la semaine dernière. Le titre recule d'environ 1,1% en avant-Bourse.

* BOEING BA.N - Le gendarme américain de l'aviation civile (FAA) a autorisé le MAX 10 passer à la deuxième phase des essais en vol, dans le cadre de la campagne de certification longtemps retardée de la plus grande variante de l'avion le mieux vendu du constructeur américain, le 737 MAX, selon une source proche du programme.

* Les livraisons mondiales de SMARTPHONES ont augmenté de 2% en glissement annuel en 2025, soutenues par une demande plus forte et la dynamique économique des marchés émergents, a déclaré lundi Counterpoint Research.

APPLE AAPL.O a dominé le marché avec une part de 20%, la plus importante parmi les cinq premières marques, soutenue par une demande solide sur les marchés émergents et de taille moyenne et par les ventes soutenues de la série iPhone 17, a déclaré Varun Mishra, analyste chez Counterpoint.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

