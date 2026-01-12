Matt Skaruppa, directeur financier de Duolingo, quitte ses fonctions après près de six ans à son poste

Duolingo DUOL.O a annoncé lundi que le directeur financier Matt Skaruppa quitterait ses fonctions après près de six ans dans ce rôle, marquant ainsi le départ d'un dirigeant clé qui a aidé le fabricant d'applications d'apprentissage des langues à entrer en bourse.

Durant son mandat, l'entreprise a connu une croissance constante de ses revenus et une amélioration de sa rentabilité en convertissant l'engagement des utilisateurs en abonnements payants et en intensifiant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour personnaliser les leçons et attirer davantage d'utilisateurs.

Skaruppa, qui a rejoint Duolingo au début de 2020, restera directeur financier jusqu'au 23 février, avant de passer à un rôle de conseiller pour soutenir une transition de direction, a déclaré la société.

Gillian Munson succédera à Skaruppa en tant que directeur financier, a déclaré la société basée à Pittsburgh. Munson siège au conseil d'administration de Duolingo depuis 2019 et a précédemment occupé des postes de direction financière chez Vimeo et d'autres entreprises technologiques.

Séparément, Duolingo a annoncé des résultats préliminaires pour le trimestre de décembre. Les utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté d'environ 30%, ce qui correspond largement aux attentes, selon les données de Visible Alpha.

Les réservations pour le quatrième trimestre se situent entre 329,5 et 335,5 millions de dollars, ce qui est légèrement inférieur aux estimations de 334,2 millions de dollars.

Duolingo continuera à se concentrer sur la monétisation, mais il réoriente de plus en plus ses priorités vers l'amélioration de la qualité de l'enseignement, a déclaré le directeur général Luis von Ahn à Reuters en novembre.