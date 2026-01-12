Commande de 340 satellites à Airbus par Eutelstat
Les satellites seront fabriqués sur la nouvelle ligne d'assemblage d'Airbus à Toulouse, et livrés à partir de fin 2026. Avec la précédente commande de 100 satellites passée en décembre 2024, le nombre total de satellites commandés par Eutelsat s'élève à 440.
Avec plus de 600 satellites volant à 1200 km au-dessus de la Terre, OneWeb offre une connectivité haut débit à faible latence à l'échelle mondiale. Les derniers satellites remplaceront progressivement les premiers atteignant la fin de vie opérationnelle.
Ces nouveaux satellites "garantissent la continuité du service pour nos clients et partenaires distributeurs toujours plus nombreux et nous permettent de poursuivre notre croissance", selon le PDG Jean-François Fallacher.
Dédié exclusivement au marché du "B2B", le réseau OneWeb d'Eutelsat compte parmi les deux seuls systèmes LEO pleinement opérationnels au monde, et se positionne comme l'unique opérateur à l'échelle de l'Europe.
