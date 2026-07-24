Le Kazakhstan gèle les avoirs de l'exploitant de Kashagan suite à une amende environnementale de 4,88 milliards de dollars, rapporte Interfax

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Le Kazakhstan a gelé les biens et les moyens de transport de la North Caspian Operating Company, l'exploitant du gisement pétrolier de Kashagan, en raison du non-paiement d'une amende environnementale de près de 5 milliards de dollars , a rapporté l'agence de presse Interfax, citant la base de données du ministère de la Justice.

La base de données ne précise pas quels biens ou véhicules sont concernés, a indiqué Interfax.