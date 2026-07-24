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Incendie dans les Landes: évacuation de 8.000 habitants en cours à Parentis (préfet)
information fournie par AFP 24/07/2026 à 19:11
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Le préfet des Landes, Gilles Clavreul, lors d'un point-presse à Biscarosse, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Le préfet des Landes, Gilles Clavreul, lors d'un point-presse à Biscarosse, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

L'incendie, parti de Biscarrosse, dans les Landes, progresse au sud-est vers la commune de Parentis-en-Born, où 8.000 habitants sont en cours d'évacuation en plus des 23.000 déjà évacués depuis jeudi soir, a annoncé vendredi le préfet du département.

"Il n'y a pas de victime au moment où l'on se parle dans la population civile. Du côté des sapeurs-pompiers, il y a eu cinq blessés ou incommodés mais légers", a ajouté le représentant de l'État, Gilles Clavreul lors d'un point-presse.

"L'enveloppe du feu est très, très grande, 13 kilomètres sur 5 pour schématiser" et, "avec la reprise des vents, avec la chaleur qui s'est accumulée dans la journée, il redevient virulent", a-t-il expliqué.

Le vent a réorienté le brasier vers la commune de Parentis-en-Born et conduit les autorités à ordonner l'évacuation préventive des habitants, qui seront accueillis dans plusieurs communes alentours.

Cet incendie, qui a parcouru 2.600 hectares, a détruit "110 à 120" habitations et bâtiments, selon un dernier bilan provisoire communiqué par le préfet.

"Quand on aura stabilisé le front sur Biscarrosse, quand toutes les parties habitées auront été mises en sécurité, on pourra vraiment savoir ce qu'il en est", a-t-il dit.

Plus de 500 sapeurs-pompiers luttent contre le brasier.

"On va voir notre capacité à tenir, à empêcher le feu de s'avancer sur Parentis et ne pas lui permettre de regagner du terrain sur l'agglomération de Biscarrosse", a poursuivi Gilles Clavreul.

"Le combat de la nuit, ça va être celui-là", a-t-il souligné, ajoutant que "l'évolution météo n'est pas très favorable", avec un épisode orageux en soirée mais "pas assez de pluie" : "la foudre, on n'aime pas trop ça", a-t-il lancé.

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