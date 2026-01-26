 Aller au contenu principal
Le Kazakhstan exhorte ExxonMobil à accélérer les travaux de réparation de la panne de Tengiz
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 07:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un contexte, une citation, des détails) par Felix Light et Vladimir Soldatkin

Le Premier ministre du Kazakhstan, Olzhas Bektenov, a rencontré le vice-président d'ExxonMobil XOM.N , Peter Larden, et a exhorté l'entreprise énergétique américaine à accélérer les travaux pour faire face à une panne prolongée dans le champ pétrolifère de Tengiz et à prévenir des incidents similaires, a déclaré le gouvernement lundi.

Dans un communiqué publié sur la chaîne Telegram officielle du gouvernement, celui-ci a déclaré que M. Bektenov avait exprimé sa préoccupation au sujet de la situation à Tengiz.

Il a ajouté: "Il a souligné l'importance d'accélérer les efforts pour remédier rapidement aux conséquences de l'accident et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir des incidents similaires à l'avenir"

Les exportations de pétrole du Kazakhstan ont subi une série de revers ces dernières semaines, l'incendie d'une centrale électrique ayant entraîné l'arrêt de la production du gisement de Tengiz, dans l'extrême ouest du pays. Les autorités kazakhes ont créé une commission spéciale chargée d'enquêter sur l'incident.

Chevron détient une participation de 50 % dans le consortium Tengizchevroil (TCO), tandis que KazMunayGaz (Kazakhstan) en détient 20 %, Exxon 25 % et Lukoil (Russie) 5 %. Tengiz a produit environ 606 000 barils par jour en 2024.

Avant l'incendie, des frappes de drones sur des pétroliers et des infrastructures terrestres dans le port russe de Novorossiysk avaient perturbé les expéditions de pétrole via le Caspian Pipeline Consortium, par lequel la majeure partie des exportations de pétrole du Kazakhstan sont acheminées.

Par ailleurs, la compagnie pétrolière et gazière publique du Kazakhstan, KazMunayGaz, a déclaré qu'elle avait discuté avec ExxonMobil de nouveaux itinéraires d'exportation pour le pétrole kazakh.

Depuis plusieurs années, le Kazakhstan tente de développer d'autres voies d'exportation pour son pétrole, notamment en traversant la mer Caspienne vers la Turquie via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan.

