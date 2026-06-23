Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec secteur automobile, Lonza Group, Avolta, Signify, Italgas, Heineken, Vusion)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR AUTOMOBILE - La demande de voitures électrifiées a continué de soutenir la croissance du marché automobile européen en mai, compensant une forte baisse des ventes des modèles essence et de diesel, tout en permettant aux marques chinoises d'étendre leur présence, selon les données publiées mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Les immatriculations de voitures électriques à batterie (VEB), hybrides rechargeables (VHR) et hybrides ont progressé respectivement de 39,1%, 13,2% et 8,2%, représentant à elles seules plus des deux tiers des nouvelles immatriculations de véhicules en mai.

Les constructeurs automobiles européens historiques ont perdu du terrain durant cette transition. Les immatriculations de RENAULT RENA.PA , STELLANTIS STLAM.MI et VOLKSWAGEN

VOWG.DE ont reculé de 1% à 3%.

* HEINEKEN HEIN.AS - Le brasseur néerlandais a annoncé mardi la nomination de Rafael Oliveira comme directeur général à compter du 1er octobre 2026.

* VUSION VU.PA a annoncé mardi la signature d'un accord avec le groupe Gratis en vue de déployer environ deux millions d'étiquettes électroniques (ESL) dans 300 magasins en Turquie dans le cadre de la première phase du projet.

* VALEO VLOF.PA a annoncé lundi soir la signature d'un accord avec Nissan visant à lancer une offre de recharge pour véhicules électriques sur le marché européen.

* PORSCHE PSHG_p.DE doit tenir dans la journée son assemblée générale.

* LONZA GROUP LONN.S a publié mardi des états financiers retraités pour le premier semestre 2025, reflétant l'abandon des activités liées aux capsules et aux ingrédients de santé.

* AVOLTA AVOL.S a conclu un accord avec DFS pour acquérir ses activités à Okinawa, entrant ainsi sur le marché japonais de la vente au détail de voyages.

* SIGNIFY LIGHT.AS , la plus grande entreprise d'éclairage au monde, a actualisé mardi ses objectifs stratégiques, visant désormais une marge de bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) d'environ 10% d'ici 2029.

* ITALGAS IG.MI , premier distributeur de gaz d'Europe, a annoncé mardi son intention d'investir 13 milliards d'euros d'ici 2032, soit une hausse de 14,6% par rapport au précédent plan 2025-2031, dans le cadre de son projet de modernisation des infrastructures gazières en Italie.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42Q1D7

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)