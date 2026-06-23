La Commission européenne approuve le Cenrifki de Sanofi

Le laboratoire français a annoncé l'approbation de son Cenrifki par la Commission européenne comme premier médicament ciblant la progression du handicap dans la sclérose en plaques secondairement progressive sans rechutes (SEP-SP).

Cette décision repose notamment sur l'étude Hercules qui a démontré que le produit retardait significativement l'apparition de la progression du handicap chez les patients atteints de SEP-SP sans rechutes. En outre, le profil de sécurité d'emploi du traitement a été cohérent dans l'ensemble du programme clinique. Les événements indésirables les plus fréquents étaient la COVID-19 et les infections des voies respiratoires supérieures.

Sanofi rendra Cenrifki disponible commercialement en Allemagne cette année, en étroite collaboration entre les équipes médicales locales, les spécialistes traitant la sclérose en plaques et leurs patients, le tout soutenu par le programme de gestion des risques requis et un solide programme d'accompagnement des patients.