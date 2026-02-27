Le Kazakhstan déclare que la production de pétrole de Tengiz est presque à pleine capacité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre de l'énergie du Kazakhstan, Erlan Akkenzhenov, a déclaré vendredi que la production de pétrole du plus grand gisement pétrolier du pays, Tengiz, qui avait subi une panne d'électricité à la fin du mois de janvier, avait presque atteint sa pleine capacité.

Le ministre a également déclaré que les exportations de pétrole du Kazakhstan cette année devraient être comparables aux niveaux de 2025.