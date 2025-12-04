Le Kazakhstan déclare qu'il n'y a pas de restrictions pour les livraisons de pétrole au CPC

Le vice-ministre kazakh de l'énergie, Yerlan Akbarov, a déclaré jeudi que l'un des points d'amarrage du Caspian Pipeline Consortium au terminal de la mer Noire était pleinement opérationnel et qu'il n'y avait pas de restrictions pour le transport du pétrole.

L'oléoduc CPC, qui achemine plus de 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan et gère plus de 1 % de l'approvisionnement mondial, a brièvement interrompu ses opérations samedi après qu'un amarrage au terminal, situé près du port russe de Novorossiysk, a été endommagé par une attaque de drone.