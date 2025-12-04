 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 103,37
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

"Made in Italy": d'autres géants du luxe soupçonnés d'exploiter des ouvriers chinois
information fournie par AFP 04/12/2025 à 10:08

Boutique Gucci, sur la Via dei Condotti, dans le centre de Rome, le 11 novembre 2024. ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Boutique Gucci, sur la Via dei Condotti, dans le centre de Rome, le 11 novembre 2024. ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Treize nouveaux grands noms du luxe comme Gucci, Versace ou Yves Saint Laurent sont soupçonnés d'avoir fait appel en Italie à des sous-traitants qui exploitaient des ouvriers chinois, selon une requête émise jeudi par la justice italienne.

Dans une demande de renseignements consultée par l'AFP, un procureur de Milan (nord) a indiqué avoir trouvé des sacs, portefeuilles ou vêtements de ces différentes marques au cours de perquisitions dans des ateliers italiens employant "de la main d'oeuvre chinoise dans de graves conditions d'exploitation".

La procédure de jeudi concerne des marques du groupe français Kering (Gucci, Yves Saint Laurent et Alexander McQueen), Givenchy (groupe LVMH ), mais aussi Prada et sa nouvelle acquisition Versace, ainsi que Ferragamo, Pinko, Dolce & Gabbana, Missoni, Off-White, le maroquinier Coccinelle, sans oublier le géant du sport Adidas.

Le procureur de Milan demande aux marques, qui restent présumées innocentes, de fournir rapidement des documents sur leurs chaînes d'approvisionnement, comme des audits internes.

D'autres grands noms ont déjà été épinglées par la justice italienne dans des affaires similaires : Dior, deuxième marque de LVMH, les maroquiniers Tod's et Alviero Martini, ainsi qu'une filiale d'Armani et le spécialiste du cachemire Loro Piana (groupe LVMH).

Salaires de misère, ouvriers qui dorment dans l'atelier pour fabriquer des articles vendus des milliers d'euros: les enquêtes menées par le parquet de Milan ont révélé un grave manque de supervision des chaînes d'approvisionnement.

En vertu de la loi italienne, les entreprises peuvent être tenues responsables des infractions commises par des fournisseurs agréés. Les défenseurs des salariés de la mode dénoncent des abus depuis des décennies.

Le gouvernement italien est passé à l'offensive pour défendre ses marques, le ministre de l'Industrie et du "Made in Italy" Adolfo Urso déclarant que leur réputation était "attaquée".

Tod's, après avoir nié toute irrégularité, a obtenu mercredi auprès d'un juge milanais un délai de 11 semaines pour renforcer son système de contrôle sur ses fournisseurs.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

ADIDAS
161,8000 EUR XETRA +1,28%
CHRISTIAN DIOR
587,5000 EUR Euronext Paris +0,09%
KERING
291,7500 EUR Euronext Paris -0,73%
LVMH
632,4000 EUR Euronext Paris +0,33%
MADE
11,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
SALVAT. FERRAGAMO
8,025 EUR MIL +0,19%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank