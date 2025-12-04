information fournie par Reuters • 04/12/2025 à 09:00

Les changements de recommandations : Schneider Electric, Société Générale, Gecina, Capgemini...

Des disjoncteurs Schneider Electric (crédit photo : Adobe Stock / )

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 285 euros contre 220 euros.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* GECINA GFCP.PA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* CAPGEMINI CAPP.PA - JP Morgan reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours à 155 euros.

* PERNOD RICARD PERP.PA - Deutsche Bank reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver".

* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 26 euros contre 30 euros.

* LVMH LVMH.PA - HSBC relève son objectif de cours à 775 euros contre 725 euros.

* HERMES HRMS.PA - HSBC abaisse son objectif de cours à 2250 euros contre 2350 euros.

* KERING PRTP.PA - HSBC abaisse son objectif de cours à 340 euros contre 370 euros.

(Rédaction de Gdansk)