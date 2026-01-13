 Aller au contenu principal
Le Kazakhstan confirme la baisse des expéditions de pétrole par le terminal CPC en décembre
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a confirmé mardi qu'il avait réduit les expéditions de pétrole via le terminal maritime CPC en décembre en raison d'attaques de drones et de conditions météorologiques défavorables en mer Noire.

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
164,915 USD NYSE +1,57%
EXXON MOBIL
125,920 USD NYSE +1,56%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,28 USD Ice Europ +1,52%
Pétrole WTI
60,96 USD Ice Europ +1,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

