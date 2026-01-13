Le Kazakhstan confirme la baisse des expéditions de pétrole par le terminal CPC en décembre

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a confirmé mardi qu'il avait réduit les expéditions de pétrole via le terminal maritime CPC en décembre en raison d'attaques de drones et de conditions météorologiques défavorables en mer Noire.