Le Kazakhstan confirme la baisse des expéditions de pétrole par le terminal CPC en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a confirmé mardi qu'il avait réduit les expéditions de pétrole via le terminal maritime CPC en décembre en raison d'attaques de drones et de conditions météorologiques défavorables en mer Noire.
