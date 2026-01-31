Le Kazakhstan annonce la reprise de la production de pétrole dans le gisement de Tengiz

La production de pétrole de l'immense champ pétrolifère de Tengiz au Kazakhstan a été rétablie, cinq de ses puits fonctionnant à nouveau jusqu'à présent, a déclaré le ministère de l'énergie samedi.

"Les volumes de production seront augmentés par étapes, au fur et à mesure que les paramètres du système se stabiliseront et que la sécurité totale du processus sera assurée", a déclaré le ministère.

Le Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il redémarrait le champ pétrolier de Tengiz par étapes, dans le but d'atteindre la pleine production dans une semaine, après que trois incendies électriques inexpliqués au début du mois lui ont fait perdre 7,2 millions de barils de pétrole.

Le secteur pétrolier du Kazakhstan, qui représente environ 2 % de l'offre mondiale quotidienne, a subi une série de revers au cours des derniers mois. La panne de Tengiz a été aggravée par les retombées des frappes de drones sur le Caspian Pipeline Consortium, qui achemine l'essentiel des exportations pétrolières kazakhes via la Russie.

Tengiz est exploité par Tengizchevroil, une coentreprise entre Chevron CVX.N , Exxon Mobil XOM.N , KazMunayGas

KMGZ.KZ et Lukoil LKOH.MM . Chevron en détient 50 %, Exxon Mobil 25 %, KazMunayGas 20 % et Lukoil 5 %.