Le Kazakhstan affirme que les chargements de pétrole du CPC se poursuivent via SPM-1

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mardi que les chargements de pétrole au terminal russe de la mer Noire utilisé par le Caspian Pipeline Consortium (CPC) sont effectués via le premier point d'amarrage unique (SPM-1).

Quatre pétroliers près du terminal ont été touchés par des drones mardi, ont indiqué des sources de Reuters plus tôt dans la journée.